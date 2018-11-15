Ay'ın karanlık yüzü görüntülendi

Çin'in uzaya gönderdiği 'Longciang-2' adlı uydu, Ay'ın karanlık tarafındaki krater ve çeşitli yer şekillerini görüntüledi.

Çin'de yayımlanan Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Dünya'dan görünmeyen ve insanlık için uzayın keşfi ve bilimsel alanda merak konusu olan Ay'ın karanlık yüzü, Longciang-2 tarafından görüntülendi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından tasarlanan Longciang-2 adlı mikro uydu, hafta başında ayın karanlık tarafından fotoğraflar gönderdi.

Yüzeydeki kraterleri ve çeşitli yer şekillerini görüntüleyen Longciang-2 uydusunun gönderdiği fotoğrafların bazılarında Dünya arka planda küçük bir şekilde yer alırken, Ay yüzeyinin çoğu ise karanlık şekilde görülüyor.

Yüksek çözünürlüklü mikro kameralar ile optik görüntüleme dedektörlerine sahip Longciang-1 ve Longciang-2 mikro uyduları, mayıs ayında Ay görevleri için iletişim uydusu olarak görev yapacak Çüeçiao adlı uydu ile uzaya fırlatılmıştı.

Çüeçiao, bu yıl sonunda Ay'a gönderilmesi planlanan "Çang'ı-4" uzay aracının Dünya ile Ay arasında iletişim kurması için İkinci Lagrangian (L2) noktasında yörüngeye gönderilmişti.

Çin, Çang'ı-4 Ay Keşif Aracı'nı bu yıl sonuna doğru, Çang'ı-5'i de gelecek yıl Ay'a göndermeyi planlıyor. Mars'a ilk keşif aracını 2020'de gönderecek Çin, 2029'da da Jüpiter'e keşif misyonu yollamayı planlıyor.