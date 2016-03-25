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Yaşam

Ay'ın ekseni değişti

Değişikliğe 3 milyar yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların neden olduğu sanılıyor

25 Mart 2016 13:08

Gök bilimciler, Ay'ın milyarlarca yıl önce şimdikinden tamamen farklı bir eksen üzerinde döndüğünü belirledi.

Sputnik’in haberine göre, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1998'te yüzey araştırmaları yapmak üzere Ay'a gönderdiği "Lunar Prospector" adlı uzay aracının elde ettiği verileri inceleyen bilim insanları, Ay'ın kutuplara yakın kısımlarında hidrojen açısından zengin iki bölge belirledi.

Söz konusu bölgelerin donmuş su kütlesi olduğuna işaret eden araştırmacılar, kutuplarda bulunması gereken bölgelerin yer değiştirdiğini ortaya çıkardı.

Değişikliğe Ay'ın Procellarum bölgesinde yaklaşık 3 milyar yıl önce meydana gelen volkanik patlamaların neden olduğu sanılıyor. Patlamaların Ay'ın kuzey ve güney kutuplarının hareket etmesine ve ekseninin yaklaşık 6 derece (201 kilometre) kaymasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, söz konusu değişikliğin Dünya'da meydana gelmesi durumunda Kuzey Kutbu'nun Grönland Adası'na kayacağına işaret etti.

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