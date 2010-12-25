AYİM generallerin terfi ettirilmesi görüşünde birleşti

T24- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Balyoz davası sanığı oldukları gerekçesiyle terfi ettrilmeyen üç generalin yaptığı itirazı haklı buldu. Mahkeme oy birliği ile işlemin iptaline ve komutanların terfi ettirilmelerine karar verdi. Başbakan Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, “Sivil irade karar vermiştir. Bu karar farklı yollarla aşılmaya çalışılırsa sivil iradenin de atabileceği, yasalar çerçevesinde veya yasama organıyla birçok adımlar vardır” diyerek askeri mahkemelerin kaldırılabileceği sinyalini vermişti.





Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' için açtığı davayı bugün esastan görüştü. Askeri Yüksek İstişare Mahkemesi, komutanların terfi ettirilmesi gerektiğine karar verdi.







Emekli Genelkurmay Başsavcısı Saim Öztürk AYİM kararını değerlendirirken, şu bilgileri verdi: YAŞ’ın değerlendirmesi de terfilere izin vermiştir ancak idari tasarruf gereği terfiler mümkün olmuştur. AYİM’in inceleme yapama olanağının mevcut olduğunu düşünüyorum. Bu karar 60 gün içinde hukuka uygun bir şekilde kararnameye dönüşmesi terfilerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kişiler rütbe bekleme süreleri içinde eğer açığa alınmış olsalardı terfi etmeleri mümkün değildi. Bunlar daha önceden açığa alınmış değillerdir. Bu kişilerin mahkeme kararı uyarınca terfileri gerçekleşecek, ancak açığa alma işlemleri yargılama sonucuna göre şekillenecektir. Bütün bu olayların hepsi birbirinden bağımsızdır.



Süreç nasıl işlemişti?





Tümgeneral Kaya, Jandarma Tümgeneral Helvacıoğlu ve Tuğamiral Gavremoğlu'nun haklarında devam eden soruşturma dolayısıyla Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde bir üst rütbeye yükselmeleri uygun görülmemiş, komutanlar bulundukları rütbeleriyle yeni görevlerine vekaleten atanmışlardı.



İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 6 Ağustos 2010 tarihinde yakalama müzekkerelerinin kaldırılmasına karar vermesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı komutanların terfi ve atama kararnamelerini, 12 Ağustos 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına göndermişti.



Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, ''Yeni bir kararname çıkarılmasına gerek görülmemesi'' gerekçesiyle terfi kararnameleri imzalanmamıştı.



Bunun üzerine komutanlar tarafından AYİM'e, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24 Ağustos 2010 tarihinde dava açılmıştı. AYİM, 27 Eylül 2010 tarihinde ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminde'' yürütmenin durdurulması kararı vermişti.



AKP'den karara jet tepki





AYİM kararına AKP'den tepki jet hızıyla geldi. Bekir Bozdağ AYİM'in kararını "AYİM’in almış olduğu bu karar Anayasanın ihlalidir” şeklinde değerlendirdi.





Başbakan ne demişti?





Başbakan Erdoğan, Balyoz sanığı iki general ve bir amiralin açığa alınması konusunda YAŞ süreci hukuka uygun işletilmesine rağmen terfi ısrarını anlamakta zorlandığını vurgulamıştı. Erdoğan, Lübnan'dan dönerken beraberindeki gazetecilere yaptığı açıklamada bu konuda Yüksek Askeri Şura sürecine atıf yaptı ve her şeyin hukuka uygun olarak yürütüldüğüne dikkat çekmişti:



"Biz, 'terfiye uygun değillerdir' diye bakarken zorla terfi ettirilmelerine yönelik yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz. Eğer açığa aldıktan sonra farklı adım atılırsa bizim de atacağımız adımlar var" diyen Erdoğan sözlerine şöyle açıklık getirmişti:



"Bir kere şunu bilmek lazım, sivil irade karar vermiştir. Bu karar farklı yollarla aşılmaya çalışılırsa sivil iradenin de atabileceği, yasalar çerçevesinde veya yasama organıyla birçok adımlar vardır, bunu atar." Gazetecilerin yasama organının atacağı adımlara ilişkin sorusunu "Gerekirse yasa çıkartırız." diye cevaplayan Başbakan, terfi ettirilmeyen generallerin emekli olmaları gerekirken, ilk kez farklı bir durumla karşılaştıklarını ve açığa alma işlemini uyguladıklarını anlattı.



