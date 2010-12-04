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AYİM 3 generalin itirazını reddetti

AYİM, 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

04 Aralık 2010 02:00

T24 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), 3 generalin açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.


GENELKURMAY'DAN 3 GENERAL İÇİN 21 MADDELİK AÇIKLAMA


Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 22 Kasımda açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, bir gün sonra açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYİM'e başvurmuştu.

Konuyu Daireler Kurulunda değerlendiren AYİM, yürütmenin durdurulması talebini oy çokluğuyla reddetti. Karara ilişkin gerekçeler, ilgili bakanlıklara tebliğ edilecek.

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