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Yaşam

Ayık: Büyük bir iş var!

Yunus Ayık’ın olaydan önce çevresindeki arkadaşlarına “Büyük bir iş var” dediği öne sürüldü.

22 Mart 2011 02:00

T24 - Tatlıses’e düzenlenen saldırıda otomobili kullanan ve cumartesi günü Çayırova’da yakalanan Yunus Ayık’ın olaydan önce çevresindeki arkadaşlarına
“Büyük bir iş var” dediği öne sürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri cumartesi günü saat 13.00 sıralarında İbrahim Tatlıses’e düzenlenen saldırıda otomobili kullanan Yunus Ayık’ın Çayırova Yenimahalle semtindeki evine baskın düzenledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Yaklaşık 20 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan Ayık, bir süre Çayırova Polis Merkezi’nde bekletildikten sonra sağlık raporunun alınmasıyla birlikte İstanbul’a götürüldü. Ayık’ın evinin bahçesinde kırık bir telefon bulan polis, telefonu incelemeye aldı. 

Büyük bir iş var!


‘Uçmak’la yeni tanıştı’

Polisin 15 gün önce Yunus Ayık’ın Çayırova’daki bir arkadaşına, “Önümüzdeki günlerde büyük bir iş var. Yüklü para gelecek” dediği bilgisine ulaştığı belirtildi. Bir başka arkadaşınının ise polise Yunus Ayık’ın, Abdullah Uçmak’ı daha önce tanımadığını, 15 gün önce ünlü bir çete elebaşının kendisini tanıştırdığını söylediği ifade edildi.


‘PKK bağlantılı’ 4 kişi tutuklandı

İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırının terör örgütü PKK’nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin gözaltına alınan biri kadın, 9 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sağlık kontrolü yapıldı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan biri kadın, 9 şüpheli, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Polis aracıyla adliyeye getirilen bu kişiler, polis nezaretinde, tutukluların adliyeye girişinde kullanılan kapıdan içeri alındı. Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulandı. Sorgusu biten zanlılardan aralarında avukat R.M’nin de olduğu 5’i, “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Bu kişilerden 1’i kadın 4 zanlı ise serbest bırakıldı. Mahkeme, zanlılardan 4’ünün tutuklanmasına karar verdi. 


5 kişi tutuklanmıştı

Tatlıses’e yapılan saldırıya ilişkin daha önce aralarında Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, olayın mahiyeti konusunda bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yaptıklarını, bu çerçevede gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.

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