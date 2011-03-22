Ayık: Büyük bir iş var!

T24

‘Uçmak’la yeni tanıştı’

‘PKK bağlantılı’ 4 kişi tutuklandı



Sağlık kontrolü yapıldı

5 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri cumartesi günü saat 13.00 sıralarında İbrahim Tatlıses’e düzenlenen saldırıda otomobili kullanan Yunus Ayık’ın Çayırova Yenimahalle semtindeki evine baskın düzenledi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Yaklaşık 20 polisin katıldığı operasyonda gözaltına alınan Ayık, bir süre Çayırova Polis Merkezi’nde bekletildikten sonra sağlık raporunun alınmasıyla birlikte İstanbul’a götürüldü. Ayık’ın evinin bahçesinde kırık bir telefon bulan polis, telefonu incelemeye aldı.Polisin 15 gün önce Yunus Ayık’ın Çayırova’daki bir arkadaşına, “Önümüzdeki günlerde büyük bir iş var. Yüklü para gelecek” dediği bilgisine ulaştığı belirtildi. Bir başka arkadaşınının ise polise Yunus Ayık’ın, Abdullah Uçmak’ı daha önce tanımadığını, 15 gün önce ünlü bir çete elebaşının kendisini tanıştırdığını söylediği ifade edildi.İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırının terör örgütü PKK’nın alt kolu TAK adına üstlenilmesi ve daha sonra bunun yalanlanmasına ilişkin gözaltına alınan biri kadın, 9 zanlıdan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan biri kadın, 9 şüpheli, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Polis aracıyla adliyeye getirilen bu kişiler, polis nezaretinde, tutukluların adliyeye girişinde kullanılan kapıdan içeri alındı. Adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından sorgulandı. Sorgusu biten zanlılardan aralarında avukat R.M’nin de olduğu 5’i, “örgüt üyesi olmak” suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Bu kişilerden 1’i kadın 4 zanlı ise serbest bırakıldı. Mahkeme, zanlılardan 4’ünün tutuklanmasına karar verdi.Tatlıses’e yapılan saldırıya ilişkin daha önce aralarında Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, olayın mahiyeti konusunda bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yaptıklarını, bu çerçevede gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.