Ayı saldırısında yaşamını yitirdi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İznik ilçesinde ormana mantar toplamaya giden 48 yaşındaki Ali Karakulak\'ın, parçalanmış cesedi bulundu. Karakulak\'ın ayı saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

İznik\'te çiftçilik yapan evli ve 1 çocuk babası Ali Kulaksız, sabah saatlerinde mantar toplamak için evden çıktı. Geri dönmeyen Karakulak, cep telefonuna da cevap vermeyince, yakınları aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı çalışmalar sonunda, saat 21.00 sıralarında Kaynarca Köyü mevkiindeki ormanlık alanda Karakulak\'ın parçalanmış cesedine ulaşıldı.

Ayı saldırısında yaşamını yitirdiği bildirilen Ali Karakulak\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

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