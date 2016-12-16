Ayı piyasasına yaklaşan altın tekrar yükselişe geçti!

Altın oldukça kötü bir seyir izlediği bu çeyrekte sert darbeler aldıktan sonra yukarı yönde hareket etti. Altın perşembe günkü kapanışı itibariyle Temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 17 düşmüş ve ayı piyasası olarak tanımlanan durum olan yüzde 20 düşüşe oldukça yaklaşmıştı. Altın ayı piyasası, altın fiyatlarının uzun bir süre daha düşük kalacağını, fiyatların aşağı yönlü eğilim gösterdiğini ve bu eğilimin devam edeceğini gösterir.

Değerli metal, daha agresif Fed ve bunun yanında yatırımcıların yeni başkan Donald Trump'ın politikalarına ilişkin beklentileri ve altın destekli exchange traded fonlarına (ETF) gelen satışlarla birlikte altıncı haftaya taşıdığı kaybının bir kısmını geri aldı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, spot altın fiyatları yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1,135.35 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 15:45'te 1,134.22 dolara geldi. Bu yükseliş, metalin 14 günlük RSI göstergesinin altı seanstır 30 seviyesinin altında seyretmesinden sonra geldi. Bazı traderlar ve analistler için bu seviyenin altında seyir metalin aşırı satım bölgesinde olduğu anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doların tarihi yükselişi karşısında vatandaşlara "Yastık altı dövizlerinizi bozdurup, altına yatırım yapın" çağrısı yapmıştı:

"Doların güçlenme olasılığı arttı"

SkyBridge Capital kıdemli portföy yöneticisi Troy Gayeski, "Altın sert bir darbe aldı," dedi ve "Altındaki düşüş, seçim öncesi ABD ekonomisindeki istikrarlı iyileşme ve enflasyondaki güçlenme ile geldi. Seçimlerden sonra ise Fed'in faiz artırımı ve buna bağlı olarak doların güçlenme olasılığı arttı" şeklinde görüş bildirdi. Gayenski, Temmuz ayında, Fed'in daha hızlı bir sıkılaştırmaya gitmesi halinde altıdaki rallinin risk altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Altının bu yılki kazançları, ABD merkez bankasının Çarşamba günü para politikasını son bir yılda ilk kez sıkılaştırması ve 2017 yılında 3 faiz artırımı yapılabileceğini işaret etmesinin ardından, metalin ayı piyasası olarak adlandırılan duruma yaklaşması ile birlikte, geri verildi. Yeni başkan Trump'ın gündemi ile birlikte, yatırımcılar, ABD hisse senetlerinin rekor seviyelere çıkması ve Hazine tahvil faizlerinin yükselmesi sonrası, diğer varlık sınıflarındaki getirilere yöneldi ve altın destekli exchange traded fonlarında (ETF) satışa geçti.

"Yatırımcılarda altın konusunda korku yarattı"

Gayeski, "Trump'ın zaferi, büyüme yanlısı vergi reformu, Obama yönetiminin uygulamaya koyduğu hiper regülasyonlardan geri dönüş ve olası mali teşviklerin bileşiminden dolayı, yatırımcılarda altın konusunda korku yarattı," dedi ve "Öte yandan, Fed'in daha hızlı sıkılaştırmaya gitmesi, uzun vadeli faizlerde keskin yükselişler ve güçlü dolar gibi faktörler de var. Tüm bu faktörler altın bulundurmanın mantığını azalttı" şeklinde konuştu.

Altın, Perşembe günkü kapanışı itibariyle Temmuz ayındaki zirvesinden yüzde 17 düştü ve ayı piyasası olarak tanımlanan durum olan yüzde 20 düşüşe oldukça yaklaştı. Üç yıl art arda düştükten sonra bu yıl yüzde 6.9 yükseliş gösteren altın fiyatları, Perşembe günü 1,222.89 dolar ile Şubat ayından bu yana en düşük güniçi seviyeye indi.

Altın fiyatlarında bu çeyrekte görülen düşüş madencilik şirketlerinin hisselerinde düşüşe sebep oldu. Toronto merkezli Barrick Gold Corp. Perşembe günü yüzde 4.4 düşerek Nisan ayından bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Avustralya'da, ülkenin en büyük altın üreticisi Newcrest Mining Ltd. Cuma günü yüzde 7 kadar geriledi.