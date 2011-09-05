-Ayı nöbeti tutacaklar ERZURUM (A.A) - 05.09.2011 - Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt köyünde 2 kişinin ölümününe neden olan saldırgan ayının yakalanması için oluşturulan ekip, olayın gerçekleştiği bölgedeki büyük ayı izlerinin başında nöbet tutacak. Erzurum Doğa ve Yaban Hayatı Koruma, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde başladıkları ayı arama çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bölgede vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Sabah erken saatlerde ayı saldırısının yaşandığı bölgede büyük ayı izlerine rastladıklarını anımsatan Erzurum, ''Saldırının gerçekleştiği bölgedeki ayı izlerinin başında sabaha kadar nöbet tutacağız. O ayı oradan geçmişse, mutlaka gece de gelecektir. Bunun için ekibimizle birlikte, izlerin olduğu bölgede sabaha kadar ayının geçmesini bekleyeceğiz'' dedi. -''Diğer ayılar da rahatsız olmaya başladı''- Ekiple birlikte saldırgan ayıyı bulmakta kararlı olduklarını vurgulayan Erzurum, ''O ayıyı bulacağız. Çünkü köylüler çok tedirgin. Biz köyden biraz uzaklaşsak hemen korkuyorlar. 'Sakın bir yere gitmeyin' diyorlar. Köyden birazcık ayrı kalsak bile korkuyorlar'' diye konuştu. -Cami hoparlöründen ''ateş etmeyin'' anonsu- Jandarma ve orman görevlileriyle, köylülerin rastgele ateş etmemeleri için vatandaşı ikna ettiklerini vurgulayan Erzurum, şöyle konuştu: ''Bölgenin kuzey batısında çalışmaları yürütüyoruz. Büyük ayı izlerinin olduğu bölgede de gece nöbet tutacağız. Köylüler havaya ateş edince ayılar bölgeden kaçıyor. Akşam namazının ardından cami hoparlöründen 'ateş etmeyin' diye anons ettireceğiz. Çalışmamızı da sessiz bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah ayıyı gece bulup, rahat edeceğiz.''