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Dünya

Ayı kovucu sprey raftan düştü, 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Ayı kovucu sprey az miktarda biber gazlarında kullanılan "oleoresin capsicum" adlı bir kimyasal madde içeriyor

06 Aralık 2018 16:49

ABD'de alışveriş sitesi Amazon'un New Jersey'deki bir deposunda raftan düşen ayı kovucu spreyden etkilenen 24 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, delinen kutudan saçılan gazdan 54 kişinin etkilendiği belirtildi. Olayın ardından Robbinsville ikmal merkezi boşaltıldı.

Spreydeki gazı soluyan çalışanlar, nefes almakta zorlandıklarını boğaz ve gözlerinde yanma hissi olduğunu söylüyor.

Ayı kovucu sprey az miktarda biber gazlarında kullanılan "oleoresin capsicum" adlı bir kimyasal madde içeriyor.

ABD Balıkçılık ve Doğal Yaşam Dairesi, olası ayı saldırılarına karşı silah yerine bu spreyin kullanılmasını öneriyor.

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