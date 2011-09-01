Ayı bayramı zehir etti

T24 - Erzurum'un İspir İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürü 54 yaşındaki Ömer Yılmaz'ı öldüren ayı, terör estirdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz, Yeşilyurt köyündeki bahçede dut toplarken ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.



Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. İspir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz, akrabalarıyla bayramlaşmak için Yeşilyurt Köyü’ne geldi. Akrabalarıyla görüşen Ömer Yılmaz köy içerisinde bulunan bahçesine gitti. Elindeki sepetle yere dökülen dutları toplayan Ömer Yılmaz, aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Ayının pençelerinin boğazına isabet ettiği Ömer Yılmaz hayatını kaybetti.

Bahçeden köy içine girip dolaşmaya başlayan saldırgan ayı bu kez otomobiliyle giden Hasan Kaçar’a saldırdı. Hasan Kaçar saldırıdan hafif sıyrıklarla kurtulurken, köyde ayının dolaştığı haberi paniğe neden oldu.



Yeşilyurt Köyü muhtarı Halit Kılıç, cami hoparlöründen anons yaparak, köyde ayının dolaştığını, evlerinden dışarı çıkanların dikkatli olmasını istedi.



Cesedi köy muhtarı buldu



Yeşilyurt Köyü’ndeki ayı saldırısında ölen Ömer Yılmaz’ın cesedini köy imamı Cemalettin Karasu buldu. Temizlik yaptığı camiden çıkan çöpleri yakındaki bahçeye döken imam Cemalettin Karasu ağaçlar arasında Ömer Yılmaz’ı hareketsiz yatarken gördü. Yanına gittiğinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz’ın kanlar içindeki cesediyle karşılaşan imam Cemalettin Karasu, muhtar Halit Kılıç ile köylülere bildirdi.



Köye gelen jandarma bölgede tedbir alırken, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemeden sonra Ömer Yılmaz’ın cesedi İspir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.





Köylüler korku içimde



Yeşilyurt Köyü’nde bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı ayı saldırısı paniğe neden oldu. Köylüler ayının her an karşılarına çıkıp saldırabileceği endişesiyle evlerinden çıkamaz oldu.

Ayı avlamanın yasak ve cezasının ağır olduğunu söyleyen köylüler, bahçelerine verdiği zarardan başka canlarına kasteden ayılara karşı yetkililerin çözüm bulmasını istedi. Köylüler, önlem alınmayacaksa ayı vurmanın serbest bırakılmasını istedi.





Sandık görevlisi imam da ölmüştü



İspir İlçesi’ne komşu olan Pazaryolu İlçesi’nde 12 Eylül 2010 günü meydana gelen olayda referandumda sandık görevlisi olan Çatakbahçe Köyü imlamı 29 yaşındaki Özer Bakır, uğradığı ayı saldırısı sonucu ölmüştü.

Referandum sabahı erken saatlerde görev yapacağı Kılıççı Köyü’ne gitmek üzere yola çıkan evli ve bir çocuk babası imam Özer Bakır’ın cesedi parçalanmış bir halde jandarma ve köylüler tarafından bulunmuştu. Olay sonrası bir grup avcı saldırgan ayıyı bulmak için bölgede uzun süreli aramalar yapmıştı.

İspir’in Yeşilyurt Köyü’nde bugün Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Yılmaz’ı öldüren, otomobilindeki Hasan Kaçar’ı da yaralayan ayının, geçen eylül ayında imam Özer Bakır’ı öldüren ayı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.





