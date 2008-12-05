Ayı balıklarına bakarken karaya oturdular

Şili donanması tarafından yapılan açıklamada, kaza yapan gemideki yolcu ve mürettebatın donanmalarına ait bir gemiye alındığı ve Şili'nin Antarktika'daki bir iniş pistinin de bulunduğu Frei Üssü'ne götürüleceği kaydedildi. Açıklamada, böylece gemidekilerin bölgeden hava yoluyla gönderilebileceği belirtildi.Merkezi Arjantin'in en güney ucundaki Ushuaia'da bulunan bir Arjantin şirketi tarafından işletilen gemide dünyanın çeşitli yerlerinden turistler arasında 14 Danimarkalı, 12 Amerikalı, 11 Avustralyalı ve 6 Çinlinin bulunduğu kaydedildi.Kazayı ilk duyuran Arjantin donanmasının ve geminin kaptanının açıklamalarına göre, Arjantin'in Antarktika Yarımadası'ndaki askeri üssünün yaklaşık 300 kilometre güneyinde kaldığı bildirilen geminin bir kayaya çarptığı belirtildi.Geminin kaptanı, mürettebatın yakıt sızıntısını kontrol altına almak için tedbirler aldığını açıklarken, Şili Donanması bugün, yakıt sızıntısının Ushuaia gemisinin etrafında 1 kilometre karelik alana yayıldığını bildirdi.Gezinti gemileriyle Antarktika'ya seyahatler son yıllarda artarken, turistler çok yüksek buz dağlarını, ayı balıklarını, balinaları ve penguenleri görmek için binlerce dolar ödüyor.Antarktika açıklarında geçen yıl da bir seyahat gemisinin buz kütlesine çarparak batmasının ardından gemideki mürettebatla birlikte çoğu yaşlı 150'den fazla kişi zorlu bir mücadeleyle kurtarılmıştı.