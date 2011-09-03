-Ayı aramalarına bir günlük ara ERZURUM (A.A) - 03.09.2011 - Erzurum'un İspir ilçesi Yeşilyurt köyünde ayı saldırısı sonucu 2 kişinin ölümünün ardından köy ve çevresinde saldırgan ayının yakalanması için başlatılan çalışmalara sağanak nedeniyle bir gün ara verilecek. Erzurum Doğa ve Yaban Hayatı Koruma, Avcılık ve Atıcılık Spor Derneği Başkanı Abdullah Erzurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağmura rağmen profesyonel avcılarla gün boyu saldırgan ayıyı yakalama çalışması yaptıklarını söyledi. Bütün çabalara rağmen söz konusu ayıyı bulamadıklarını dile getiren Erzurum, ''Maalesef aradığımız ayıyı bulamadık. Bölgede başka ayılar görüyoruz. Bugün yağmur sonrası tespit ettiğimiz büyük ayı izlerini takip ettik. İki tane büyük ayı ve yavrularını bulduk. Ama bunlar tehlikeli değil'' dedi. -''Çok yorulduk, bitkin haldeyiz''- İki kişinin ölümüne neden olan ayıyı, bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafına göre aradıklarını belirten Erzurum, fotoğraftaki ayıya rastlamadıklarını belirtti. Bölgede etkili olan sisin özellikle iz arama çalışmalarını olumsuz etkilediğini dile getiren Erzurum, şöyle konuştu: ''Dört gündür dağlarda ayı arama çalışmalarımız devam ediyor. Günlük sadece iki saat uyuyoruz. Tam dört günde sadece sekiz saat uyuduk. Çok yorulduk. Bitkin haldeyiz. Köpeklerimiz de çok yoruldu, ayakları çatladı. Bugün için yağmurun etkili olması ve karanlık çökmesi sonucu ara verdik. Ama yağmur devam ederse yarın da çalışmalara ara vereceğiz. Çünkü hepimiz çok yorulduk.'' Bugün yağmurun etkili olmasına rağmen çalışmalara devam ettiklerini belirten Erzurum, olumsuz hava koşullarında çalışmalarına rağmen ayının bulunamamasına üzüldüklerini ifade etti. Köyün tamamının yaklaşık 2,5 kilometrelik bir alana sahip olduğunu anımsatan Erzurum, ''Bugün de ayının bulunması için arama çalışması yaptık. O ayının bu bölgede olmadığını tespit ettik. Çünkü köylülerin hayvanları merada. Hayvanlara saldırı olmamış'' dedi. Arama çalışmalarını köyün kuzey kesimine kaydıracaklarını dile getiren Erzurum, şöyle konuştu: ''Geniş bir alanda arama çalışması yürütüyoruz. İki buçuk kilometrelik alanda çalışma yürütüyoruz. Çalışmayı 5 kilometrelik bir alanda devam ettireceğiz. Arama çalışmalarımızı köyün tam kuzeyine kaydıracağız. Kuzey kesimin daha üzerine çıkarak, çalışmalar yürütülecek.''