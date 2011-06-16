-AYHAN ÇARKIN'IN BİLGİSİNE TEKRAR BAŞVURULACAK İSTANBUL (A.A) - 16.06.2011 - ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın, medyada gündeme gelen ve tutuklandığı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği faili meçhul cinayetlere ilişkin ifadeleri doğrultusunda yeniden özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılarak bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen ve bir süre önce Ankara'da tutuklanan ''Susurluk'' davası hükümlüsü Ayhan Çarkın'ın, tutuklanmasına gerekçe olan Ankara'daki anlatımları, daha önceki açıklamalarıyla ilgili bir soruşturma yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali tarafından soruşturma dosyasına eklendi. Savcı Karaali'nin, daha önce yaklaşık 10 saat süresince ifadesini alıp tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sevk ettiği ve mahkemece serbest bırakılan Çarkın'ın anlatımlarına ilişkin soruşturma dosyasında yeni bilgilere ulaştığı ve bu bilgiler doğrultusunda Çarkın'ın ifadesine yeniden başvuracağı kaydedildi. Karaali'nin, Çarkın'a çeşitli sorular yönelteceği ve Ankara'da anlattığı, ancak İstanbul'da sorgulanırken anlatmadığı bazı konularla ilgili de bilgi alacağı ifade edildi. Ankara'da tutuklu olan Çarkın'ın, önümüzdeki günlerde Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilerek, savcı Karaali'ye ifade vermesi bekleniyor. Çarkın'ın anlatımları doğrultusunda bir süre önce avukat Taylan Tanay tarafından davet edildikleri Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen, 5 Mayıs 1992'de kaybolduğu belirtilen Hüsamettin Yaman'ın ağabeyi Feyyaz Yaman ile 24 Aralık 1994'te kaybolduğu kaydedilen İsmail Bahçeci'nin kardeşi Ümit Bahçeci, savcıya kardeşlerinin kaybolmasına ilişkin bildiklerini anlatmışlardı.