Ayhan Çarkın: Tarık Ümit öldürüldü, gömüldüğü yeri gösteririm

T24 -

Topal cinayetinin belgeleri Yılmaz’da

Eymür de olayların merkezinde

Deli raporu almaya çalışan Şahin

Sonum Kozinoğlu gibi olmazsa...





Ecelleriyle ölmediler, infaz edildiler

Mehmet Ağar mesaj gönderdi



Eymür’e yanaşınca öldürüldü

Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nın 1990’larda işlenen faili meçhul cinayetler ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Avukatlar Faik Candan ve Yusuf Ekinci ile Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Sağlık Bakanlığı Müfettişi Namık Erdoğan’ın öldürülmelerine ilişkin yaptığı itirafların ardından tutuklanan eski Özel Harekât polisi Ayhan Çarkın, Taraf’a konuştu.İşte Çarkın'ın o açıklamaları:Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayhan Çarkın, Namık Erdoğan ailesinin avukatı Yaşar Sayın aracılığıyla konuştu. Çarkın, 1978’den itibaren MİT içerisinde çalışmaya başlayan, 1980 ve 1990’lı yıllarda çok sayıda olaya adı karışan ve 2 Mart 1995’te kaçırıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit’in öldürüldüğünü açıkladı. Mahkemenin talep etmesi halinde Tarık Ümit’in cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini belirten Ayhan Çarkın, “Ben, infaz edildiği yeri, cesedinin gömüldüğü yeri gösteririm. DNA testi yapılır. Durum ortaya çıkar” dedi.Ayhan Çarkın, 28 Temmuz 1996’da İstanbul’da kaçırılıp öldürülen Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın bu cinayete dair herşeyi bildiğini belirten Çarkın, “Topal cinayetinin perde arkasını en iyi bilen isim Mesut Yılmaz’dır. Yılmaz’da cinayetine ilişkin tüm belgeler var. Söz konusu dökümanların bir kısmı Uğur Dündar’da da var. Topal cinayetiyle ilgili asayiş polisleri tarafından alınmış kamera kayıtları var” dedi. Çarkın, dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu’nun da cinayete ilişkin tüm detayları bildiğini söyledi. Yazıcıoğlu da geçtiğimiz aylarda aynı soruşturma kapsamında Ankara’da ifade vermişti.Ayhan Çarkın, soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra 30 Kasım 2011’de Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na şüpheli olarak ifade veren eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür’ün de, kendisini olayların dışındaymış gibi göstermeye çalıştığını oysa onun da olayların merkezinde olduğunu belirtti. Çarkın, “Eymür ifadelerinde kıvırmış. Sanki o dönem olan bitenleri sonradan öğrenmiş, olaylara hiç karışmamış, dışarıdan izleyen öğrenen biri gibi anlatmış. Oysa olan bitenin merkezinde kendisi de vardı” diye konuştu.Ayhan Çarkın, soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Ankara Nöbetçi 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, beklenmedik bir şekilde, “somut delil yok” denilerek altı eski özel harekâtçı polisle birlikte serbest bırakılan ancak Ergenekon davasından tutukluluğu devam eden eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in, “Ayhan Çarkın’ın akıl sağlığı yerinde değil” sözlerine de yanıt verdi. Çarkın, şunları söyledi: “Benim akıl sağlığım yerinde. Ancak bana deli diyenlerden İbrahim Şahin kendisi deli olmak için elinden geleni yapıyor. Ergenekon davasından kurtulmak için aklî dengesi yerinde değildir raporu almaya çalıyor.”Ayhan Çarkın, altı özel harekâtçı eski polis ve İbrahim Şahin’in serbest bırakılmalarıyla ilgili olarak da şöyle konuştu: “Arkadaşlarımın serbest kalması konusunda rahatsız değilim. Ancak bu ekibin içerisinde olan yaşanan olaylara birebir tanıklık eden biriyim. Ankara’da işlenen cinayetleri savcıya anlattım hatta infazların gerçekleştiği yerleri gösterdim. Benim kimseden korkum yok içeride. Yatarım çıkarım diye bir derdim yok. Ne söylediysem arkasındayım. Beni zamanında infaz etmek istediler. Kurtuldum. İçeride kaldığım sürecede herhangi bir tehdit almadım. Allah’ın izniyle sonum Kaşif Kozinoğlu gibi olmazsa ben bu olayları inkar edenlerle mahkemde yüz yüze geldiğimde esas sürprizi yapacağım.”Çarkın, kendi dönemlerinden bazı eski özel harekâtçıların şüpheli ölümleriyle ilgili de açıklamalar yaptı. Çarkın, “Bana göre bizim ekipten Ahmet Sakarya, Sami Gece, Behçet Oktay ve Sait Yıldırım ecelleriyle ölmediler. Birileri onları infaz etti. Beni de infaz etmek istediler. Ancak ben Oğuz Yorulmaz’ın yardımıyla infaz edilmekten kurtuldum. Hatta İbrahim Şahin’in de infaz edilmek istendiğini biliyorum. Fakat Şahin’i de öldüremediler. Şahin de durumu anlayınca infaz edilmekten kurtulmak için işi deliliğe vurdu” dedi.Mehmet Eymür’ün savcılığa verdiği ifadenin ardından tüm gözlerin çevrildiği eski İçişleri bakanı Mehmet Ağar’ın 9 aralıkta İstanbul’da basın toplantısı düzenleyerek hakkındaki iddialar ile ilgili yaptığı açıklamayı da değerlendiren Ayhan Çarkın, “Mehmet Ağar çıkıp açıklama yaptı. İlgili kişilere mesaj gönderdi. Bu soruşturmanın en üste kadar gideceğinin farkına varmış” dedi. Mehmet Ağar, “Suçumuz olmamıştır, kusurumuz olmuştur” diyerek “yapılanların devlet görevi kapsamında olduğunu” söylemişti.Babasını kaybettikten sonra Almanya’daki amcasının yanına yerleşen ve 1968’de Türkiye’ye dönen Tarık Ümit, yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’la ortak iş yapmaya başladı. 1978’de MİT’te çalışmaya başlayan Ümit, özellikle yeraltı dünyasından sağladığı istihbaratlarla 1984’teki Babalar Operasyonu’nda görev aldı.Mehmet Eymür ve ekibince yazılan ünlü MİT raporunun hazırlanmasında da yer aldı. 1991’de DEV-SOL saldırısından yaralı kurtuldu. 1994’te Korkut Eken aracılığıyla Mehmet Ağar’la tanıştırıldı. Yaşar Öz’ü, Ağar ile o tanıştırdı.Susurluk sürecinde İbrahim Şahin ve Veli Küçük ekibiyle çalıştı. Ancak Şahin grubunun faaliyetlerini Eymür’e anlattığı için bu ekiple arası açıldı. 1995’te özel harekâtçı polisler tarafından kaçırıldı.