Ayhan Çarkın kimin adını verdi?

T24 - Faili meçhul cinayetlerle ilgili ikinci kez ifade veren eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın, 1994’te ANAP’lı Metin Vural’ı özel harekatçıların öldürdüğünü söyledi. Çarkın, infaz emri veren üst düzey siyasinin adını da savcıya verdi.





Geçtiğimiz haziran ayında faili meçhul cinayetlerle ilgili itiraflarda bulunan eski Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın, soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Savcı Hakan Yüksel'e bir kez daha ifade verdi.



Çarkın, 2.5 saat sorgunun ardından ardından gazetecilerin sorularına "Adalet er geç yerini bulur, adaleti takip edin" yanıtını verdi.



Çarkın'ın ifadeleri doğrultusunda 7 özel harekat polisi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 2 kişi ise yakalama emrinin ardından kayıplara karışmıştı.





Milliyet gazetesinin haberine göre; Ayhan Çarkın’ın ifadesinde, ANAP’ın kan davası haline gelen ve 1994 yılında öldürülen ANAP milletvekili Alparslan Pehlivanlı’nın katil zanlılarından Hacı Vural’ın ağabeyi ANAP Keskin İlçe Başkanı olan Metin Vural’ın da özel harekatçılar tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.



Çarkın’ın infaz emrini veren dönemin üst düzey siyasi yetkilisinin adını da verdiği öğrenildi.



Susurluk raporuna göre: Pehlivanlı ile Vural arasında 1991 seçimlerinden önce anlaşmazlık çıkmış, Vural, partiden ihraç edilmesinden Pehlivanlı’yı sorumlu tutmuştu. 1994 seçimlerinde Keskin’de belediye başkanlığını Pehlivanlı’nın desteklediği aday kazanmıştı. Pehlivanlı, 14 Nisan 1994’te önünü kesen başka bir araçtan açılan ateş sonucu öldürülmüştü. Bu cinayetten 9 ay sonra da Vural, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce öldürülmüştü. Vural’ın öldürülmesiyle ilgili Susurluk sanıklarından Oğuz Yorulmaz’ın annesi de, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Anne Yorulmaz, oğlunun Vural’ın öldürülmesi olayında Abdullah Çatlı tarafından kullanıldığını açıklamıştı.



Çarkın’ın ifadesinde Pehlivanlı’nın katil zanlılarından Hacı Vural’ın ağabeyi ANAP’lı Keskin İlçe Başkanı Metin Vural’ın da, özel harekatçılar tarafından öldürüldüğünü itiraf etti.



Çarkın’ın, bu infaz emrini dönemin üst düzey siyasi yetkilisinin verdiğini söylediği ve bu siyasinin ismi de savcılığa açıkladığı bildirildi.



Çarkın’ın bu itirafının ardından soruşturmadaki faili meçhul cinayetlerin sayısı 4’ten 5’e yükseldi.



