Ayhan Çarkın, itiraf ettiği cinayetleri hatırlamadı

Susurluk davasının tutuklu sanığı eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın “İfadelerimde neler anlattığımı tam olarak hatırlamıyorum. Madde bağımlılığım nedeni ile dengesiz beyanlarda bulundum” dedi.

Ankara TMK 10. Madde’yle Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk soruşturmasının tutuklu sanıkları eski Özel Harekâtçılar Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy ve Ziya Bandırmalıoğlu dün Özgürlük Hâkimliği’nde ifade verdi.



Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, 4. Yargı Paketi’nde yer alan tutukluluk incelemesinin her ay hâkim karşısında yapılması, avukatları ile şüphelilerin duruşmada hazır bulunmasını öngören değişiklik kapsamında ifade veren Ayhan Çarkın, daha önceki ifadelerini hatırlamadığını iddia etti ve şunları söyledi:



“Ben daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ve mahkeme huzurunda ifade vermiştim. Bu ifadelerimde neler anlattığımı tam olarak hatırlamıyorum. Madde bağımlılığım nedeni ile dengesiz beyanlarda bulundum. Esasında aldatıldığımı düşünüyorum. Bu nedenle ifadelerimle hem kendimi hem arkadaşlarımı yaktım. Benim daha evvel kokain, esrar, eroin ve hap kullanmışlığım vardır. Cezaevindeki imkânlarla tedavi oldum. Ben şu an savcılığa ve mahkemeye neler anlattığımı hatırlamıyorum. Benim ifadelerimde söylediğim şeyler esasında herkes tarafından bilinen gazetelerde olan şeylerdi. Ben 6136 sayılı yasaya muhalefetten 10 ay hapis cezası almıştım. Bu Yargıtay’da kesinleşti. Süreçte meslektaşlarım bana yardımcı olmadılar. Bu nedenle kızgınlıkla hareket ettim. Hata yaptım. Suçsuzum, devlet kurumlarını töhmet altında bırakmaktan utanç içerisindeyim. Takdiri hâkimliğinize bırakıyorum.”

Tahliye taleplerine red

Ercan Ersoy ve Ziya Bandırmalıoğlu da verdikleri ifadelerde üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek tahliyelerini kabul etti. 1 No’lu Özgürlük Hâkimliği ise üç ismin savunmasının ardından tahliye taleplerini reddetti.

Mahkeme, ret gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy ve Ziya Bandırmalıoğlu’nun üzerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, şüphelilerden Mehmet Eymür ve Ayhan Çarkın’ın soruşturma aşamasında verdikleri beyanlar, dosyada mevcut tanıklar Celalettin Ümit, Ahmet Altıntaş, Doğan Özkan ele geçirilen CD’ler, MİT Müsteşarlığı’nın soruşturma dosyasına gönderdiği yazı, atılı suçların CMK 103\\3 maddesinde sayılı suçlardan olması, atılı suçlara kanunun ön gördüğü cezanın alt ve üst sınırları dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, atılı eylemin niteliği dikkate alınarak tanıklar ve müştekiler üzerinde baskı kurma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması anlaşıldığından CMK 108. maddesi gereğince tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiştir.”