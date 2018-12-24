Ayhan Bilgen'den "HDP ile görüşmeyi düşünmüyorum" diyen Mansur Yavaş'a yanıt

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın "HDP ile görüşmeyi düşünmüyorum" açıklamasıyla ilgili "Şehirleri yönetmek isteyenlerin o şehirde yaşayan herkesin oyuna talip olma konusunda sükunet ve sağduyu ile hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Bilgen, hakkında soruşturma başlatılıp bugün sabah saatlerinde adliyeye götürülen sanatçı Metin Akpınar'ın Halk TV'deki açıklamalarında demokrasi vurgusu yaptığını belirterek bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanıltıldığını söyledi. Bilgen "Cumhurbaşkanı iki sanatçıyı hedef gösteren sözler sarf ettiğinde Pazartesi gününü bile beklemeyip hafta sonu soruşturma açılması, yargının ne kadar bağımsız olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bilgen'den Yavaş'a: Sükunet ve sağduyu ile hareket etmesi gerekiyor

Bilgen, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın “HDP Mansur Yavaş’a oy vermeyeceğiz diyor o yüzden görüşmeyi düşünmüyorum” açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Şehirleri yönetmek isteyenlerin o şehirde yaşayan herkesin oyuna talip olma konusunda sükunet ve sağduyu ile hareket etmesi gerekiyor. Bu bütün adaylar için geçerlidir. Son seçimlerde oyu en hızlı artan parti biziz. 2014’te aldığımız oy ile 24 Haziran’da aldığımız oya baktığımızda neredeyse 4’e 5’e katlanmış bir oy gerçekliğimiz var. Dolayısıyla sıcak seçim atmosferine girildiğinde bütün adaylar bize oy veren seçmen kitlesini de yok saymayan bir siyaset geliştirmeyi öğrenecekler. Biz Ankara’da büyükşehiri de tartışıyoruz ama kimi ilçelerde de aday gösterip gösterme konusunda demokrasi bloku olarak gördüğümüz çevrelerle görüşmeler yapıyoruz. Meclis üyeliği konusunda güçlü bir kampanya yürüteceğiz. Bizim için yerel demokrasi başkanlıklar meselesi değil meclisler meselesidir. İl genel meclisi, belediye meclisi seçimlerini bütün Türkiye’de hiç tartışmasız önemseyerek güçlü bir kampanya yürüteceğiz. Katılımcı yönetim, yetkilerin belediye başkanlarının iki dudağı arasında olduğu bir sistem değildir. Belediye meclislerinin işlevli ve etkin olduğu bir sistemdir."

"Metin Akpınar’ın sözleri demokrasi savunusudur"

HDP Grup Başkanvekili Bilgen, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Halk TV'deki açıklamaları nedeniyle haklarında soruşturma başlatılmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemlere damgasını vuracak önemli gelişmelerden biri de, fiilen seçim kampanyası başlatan sayın Erdoğan’ın bir TV programı dolayısıyla iki sanatçı için söylediği sözlerdir. Konuşmanın içeriğini zahmet edip dinleseniz, bir dakikanızı ayırırsanız Metin Akpınar’ın konuşmasında demokrasi vurgusu olduğu, demokrasinin tek çare olduğunu görürsünüz. Demokrasi hayata geçirilmezse faşizme gidilir, “faşizmde yöneticiler sallandırılır” gibi ifadeler aslında demokrasi savunusudur. Belli ki ya birileri Cumhurbaşkanını yanıltılıyor, manipüle ediyor ve Cumhurbaşkanı da dinlemeden önüne konulan bir metni paylaşıyor. Yoksa bu açıklamalardan demokrasi karşıtlığını çıkarmak için güçlü bir yoruma ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı iki sanatçıyı hedef gösteren sözler sarf ettiğinde Pazartesi gününü bile beklemeyip hafta sonu soruşturma açılması, yargının ne kadar bağımsız olduğunu gösteriyor. "

"Hedef göstermenin bedelini bütün ülke ödüyor"

Bilgen, Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 43 yaşındaki Kadir Sakçı yaşamını yitirdiği, 16 yaşındaki oğlu Burhan Sakçı ise ağır yaralandığı saldırıyla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara’daki siyaset, siyasi temsilcilerin söylemleri hedef gösterme üzerine kurulu olduğunda, nefret söylemi içerdiğinde bunun bedelini herkes ödüyor. Sakarya Hendek’te bir baba ve çocuğunun bir büfede alkollü içki almaya çalışan kişi ile büfeci arasındaki tartışmada araya girmesi üzerine olayın Kürt olup olmamaya gelmesi ve tartışmanın bir infaz ve ölümle bitmesi bu topraklarda siyasetçinin ne kadar dikkatli olması gerektiğini, kamplaşmaya, çatışmaya prim vermemenin ne kadar hayati olduğunu göstermeye tek başına yetiyor. Toplumun fay hatlarına, sinir uçlarına dokunmak toplumu kamplaştırarak, hedef göstererek, siyasi kurgu ortaya koymak siyasetçi için de kalıcı bir kazanç değildir. Ama bu ülkede yaşayan herkes için büyük bir kayıptır. Cumhurbaşkanının iki sanatçıyı hedef gösterdiği ülke Freedom House’un yeni kriterlerini de doğruluyor. Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde ve bazıları bu listeleri çocuk oyuncağı sanıyor. Biliyoruz ki Freedom House gibi güvenilirliğini ispatlamış kurumların verileri NATO için belirleyicidir, bunu önemser. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ni geçtik Türkiye’nin üyesi olduğu NATO bile özgür olmayan ülkeler kriterini farklı tarif eder.

"Batı kentlerinde talep gelmezse kendi yol haritamızı belirleriz"

Bilgen, "Yerel seçimlere dikkat çektiniz, ittifak çok yazılıp çiziliyor CHP ve HDP arasında bir ittifak için adım atılacak mı? Adaylarınız ne zaman açıklanacak? sorularını şöyle yanıtladı:

"Bize merkezi düzeyde Batı şehirlerinde herhangi resmi bir talep olmadığı sürece biz kendi yol haritamızı belirleriz. Başından beri yerel seçimlere yüklediğimiz anlam son derece net, Türkiye’nin geleceği ile ilgili politik bir tercihe dayanıyor. Her iki boyutu da demokrasi için hayati önem taşıyor. Birincisi kayyumlara karşı halkın seçtikleri ile yönetilmesini sağlamak, ikincisi de Türkiye’nin batısında güçlü yerel demokrasinin bir denge denetleme mekanizması oluşturması için sandıkta değişimin önünü açmak. Bizim ilkesel tutumumuz budur. Merkezi düzeyde bir talep söz konusu olmamıştır. Yerellerde görüşmeler sürüyor. İl örgütlerimiz aday göstermeleri gereken yerler için çalışmalar yürütüyorlar; olmayan yerlerde ve ortaklaşılabilecek yerellerde işbirliğine açık olabilecekler. 30 Aralık'ta çok sayıda il ve ilçede halk yoklaması diye tarif ettiğimiz, sadece üyelerimizden oluşmayan çeşitli sivil toplum örgütlerinin de delege olarak oy kullanacağı genişletilmiş bir ön seçim mekanizması işletiyoruz. Bu uygulamanın olmadığı bazı şehirlerin adayları Ocak ayının ilk haftasında açıklanmış olacak."