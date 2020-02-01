Ayhan Bilgen, yolsuzluk yapan firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak

Kars Belediyesi’nden ihalesini aldığı yolu yapmadan parasını tahsil etmeye kalkışan firma sahibi, Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ‘geçici koruma’ kararı aldırdı. Karar gereği firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak olan Bilgen, bu duruma dair “gülünç ve düşündürücü” dedi.

Kars Belediyesi’nde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminde bulunduğu bir önceki dönem yapılan bir yol ihalesini alan firma sahibinin, yapmadığı yolun parasını istedi. Yerel seçimlerde Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetiminin kazanması akabinde firma sahibi ihalesini aldığı yolun parasını yeni yönetimden talep etti. Ancak HDP’li yönetimce yapılan incelemede yapıldığı ileri sürülen yolun aslında hiç yapılmadığı ortaya çıktı.

Belediye yönetimi, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatarak ödemeyi gerçekleştirmedi. Firma sahibi Gökhan Yıldız ise, Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen’den şiddet gördüğünü iddia ederek İzmir’in Gaziemir Kaymakamlığı’na başvurdu. Kaymakamlığın talimatı ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü firma sahibi Yılmaz’ın korunmasına karar verdi. Alınan koruma kararı ile Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, firma sahibine 100 metreden fazla yaklaşamayacak.

Karara şerh düştü

Adnan Bilen'in haberine göre Kars İl Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Bilgen’e tebliğ edilen karar yazısında “…Gaziemir Kaymakamlık makamının oluruyla şiddet mağduru Gökhan Yılmaz isimli şahsa şiddet uygulayan Ayhan Bilgen isimli şahıs hakkında bir ay süreli çağrı üzerine koruma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı. Mezopotamya Ajansı'ndanKars İl Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla Bilgen’e tebliğ edilen karar yazısında “…Gaziemir Kaymakamlık makamının oluruyla şiddet mağduru Gökhan Yılmaz isimli şahsa şiddet uygulayan Ayhan Bilgen isimli şahıs hakkında bir ay süreli çağrı üzerine koruma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kendisine tebliğ edilen kararı kabul etmeyen Bilgen, altına şu şerhi düştü: “Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından tarafıma tebliği istenen yazıda masumiyet karinesine aykırı, yargı yetkisi gasp niteliğinde ifadeler yer aldığından Gökhan Yılmaz isimli şahısla ilgili ‘edimin ifasına (yapması gereken işi yerine getirmemek) fesat karıştırma’ iddiasıyla suç duyurusu yaptığımızı belirterek şerh düşüyorum.”

"MİT'e jandarmaya yol yaptık denildi"

Hakkında alınan karar için “gülünç ve düşündürücü” diyen Ayhan Bilgen, firmanın yolsuzluk dosyasının derinlemesine incelenmesi gereken bir dosya olduğunu dile getirdi.

Bilgen, “Bizi haksız bir kazanca ortak etmenin yanında bir de ‘Tamam biz belediyeye ait yolları yapmadık ama MİT’e, Jandarmaya yol yaptık’ diyerek yapılmamış işlerin parasını bizden tahsil etme çabası var. Bu durum zaten Sayıştay raporuna yansımış ve burada muhasebe rakamlarıyla oynamışlar. Eski yönetim, ‘yatırım gideri’ göstermesi gereken şeyleri ‘cari gider’ olarak göstermiş ve bu firmaya para ödemişler. Oysa kesin kabulü yapılmamış bir işe para ödenmez. Yargının tavrı nedeniyle şuan hala o firmaya para ödenmesinin önüne bile geçemiyoruz. Çünkü bizim hesaplara bu firma tarafından icra konuldu ve devlet dairelerinden bize gelen su paraları icra nedeniyle firmanın hesabına yatıyor. Yani sadece bu şehrin belediyesi mi bu usulsüzlükleri düşmesi gerekiyor? Biz bu usulsüzlükle ilgili yargıya gittik. Yargı da hızlı bir şekilde çalışmalı ki bir an önce bu durum netleştirmelidir” dedi.

"Biri ‘benim arkamda MİT var’ dediği için yolsuzluk yapma hakkı mı doğuyor?"

Kendisinden şikayetçi olan firma sahibinin eski yöntemlerle halen işlerini yürütmeye devam ettiğini söyleyen Bilgen, “Bir taraftan benim sosyal medya üzerinden onları tehdit ettiğimi söylüyorlar. Öbür yandan gidip İzmir’de bir kaymakamlıktan koruma kararı alıyorlar. Aslında bu çok garip bir durum. Bu nasıl bir mülki idare sorumluluğu, bu nasıl bir yönetim bilincidir ve bize bir evrak geliyor? Bu evrakta benim firma sahibini tehdit ettiğim, firma sahibinin can güvenliğinin olmadığı, dolayısıyla benim bu firma sahibine belli bir süreyle bilmem ne kadar mesafeden yaklaşmam gerektiği yazılıyor. Ben yolsuzluğu örtsem bir şey yok ama yolsuzluğu soruşturduğumuzda İzmir’den bana yazı havale ediyorlar. Belli ki bu şahıs Kars’ta bugüne kadar nasıl yapmışsa aynı yöntemleri başka yerde de devreye sokuyor. Yolsuzluk yapmış ve bunun için ceza yatan bir kişi bu şehirde gezip ‘Benim arkamda MİT var kimse bize dokunmaz’ diyor. Yani biri ‘benim arkamda MİT var’ dediği için yolsuzluk yapma hakkı mı doğuyor?” diye sordu

"İşin çivisi çıktı"

Firma sahibini tehdit ettiğine dair iddianın komik ve bir o kadar düşündürücü olduğunu dile getiren Bilgen, şöyle devam etti: “Benim hangi cümlem, hangi konuşmam bu firmanın sahibine yönelik bir tehdit içermiş? Ya da herhangi bir fiziki davranışım olmuş mu? Bu kişi iki kere belediyeye geldi. Bir kez de adliyede gördüm. Avukatları yine belediye gelerek bizimle görüştürler ben de her seferinde kanuni koşulları söyledim kendilerine. Soruşturma bitmeden hiçbir ödeme yapamayacağımızı söyledim ve buna karşılık bana rüşvet teklif ettiler. Ortam dinlemesi yapılıyorsa o zaman bu rüşvet meselesini de tespit etsinler. Tüm bunlara rağmen Kaymakamlığı dahil edip bir evrak çıkarıyor ve bu şahsın benden korunması gerektiğine dair bir karar alınıyorsa bu artık çivinin çıktığının göstergesidir. Biz bu konuda çok netiz. Yargılama süreçleri bitmeden biz hiçbir ödeme yapmayacağız.”

"Halkın bir kuruşunu yedirmeyeceğiz"

Bilgen, bu firma ile ilgili yargıya yaptıkları tüm başvuruların halen bir sonuca ulaştırılmadığını da ifade etti.

“Bizim başvurumuz üzerine yapılan yolsuzluk soruşturmaları aheste yürürken, ilginç biçimde öte taraftan çok hızlı işleyen bir sistem var” diyen Bilgen, “Biz burada olduğumuz müddetçe halka ne söz verdiysek onu yerine getireceğiz. Kişinin şahsi görüşü bizi ilgilendirmez. Biz sadece hukukun ve toplumsal vicdanın emrettiği şekilde hareket edeceğiz. Kimseyi tehdit etmiyoruz ama buranın bir kuruş parasını da korkuya pabuç bırakıp, kimseye vermeyeceğiz” diye vurguladı.