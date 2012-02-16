Ayhan Akman futbolu bırakıyor

T24 - Galatasaralı Ayhan Akman, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı. Kariyeri boyunca bir çok mevkide forma giydiği şeklindeki bir soru üzerine Ayhan Akman, ''Futbola başladığımda gole daha yakın oynuyordum ve zamanla daha geriye geldim ve şimdi de sahanın dışına doğru gidiyorum. İnşallah bu sezon sonunda futbolu bırakma niyetindeyim'' dedi.

Galatasaray'da 11 yıl futbol oynadığını hatırlatan oyuncu, ''Bu sürede elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Aslında hangi pozisyonda oynadığınız değil, böyle büyük bir camiada futbolu noktalayabilmek en önemlisi'' ifadelerini kullandı.



Tanıtıma katıldılar

Galatasaraylı futbolcular Ayhan Akman, Felipe Melo, Sercan Yıldırım ve Ceyhun Gülselam, krampon tanıtımına katıldılar.

Nike firmasının Türk Telekom Arena'da bulunan GS Store mağazasında gerçekleştirdiği tanıtımda, yeni çıkarılan kramponların tanıtımı sarı-kırmızılı futbolcular tarafından yapıldı.

Tanıtımda futbolcular, kendilerinin giymeyi tercih ettikleri kramponlarla basın mensuplarına poz verirlerken, Melo, kramponun üzerine kendi adı yazıldığı sırada makina önünde fotoğraf çektirdi.



Sercan: Büyük hedeflerle yola çıktık

Sarı-kırmızılı futbolcu Sercan Yıldırım, bu sezonun başarılı olmayı çok istediklerini kaydederken, ''Bu sezon yola çıkarken büyük hedeflerimiz vardı. En önemlisi de ligi şampiyon tamamlamak. İyi de gidiyoruz ve lideriz. Kupalar kazanmak ve gelecek sezon Avrupa'da olmak istiyoruz'' diye konuştu.

Sercan, kondisyonunu geliştirerek takımda daha fazla süre almak istediğini kaydetti.

Galatasaray'ın başarılı oyuncularından Felipe Melo ise konuşmasında, sarı-kırmızılı taraftarlara değinirken, ''Galatasaray'a geldiğim günden beri taraftarın bana olan ilgisi yüksek. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum. Altyapısında yetiştiğim ve formasını giydiğim Flamengo takımında taraftar bu şekilde sevgi gösterirdi bana. Ardından birçok ekipte forma giydim ancak hiçbiri Galatasaray taraftarı gibi olamaz'' dedi.

Futbolda mücadelenin her geçen gün daha ön plana çıktığını ve kendisinin de savaşmayı sevdiğini aktaran Brezilyalı oyuncu, bu nedenle kendisine ''pitbul'' lakabı takıldığını aktardı.

Kolundaki aslan dövmesinin hatırlatılması üzerine ise Melo, ''Kolumda aslan dövmesinin olması önemli bir rastlantı. Ben dinime bağlı bir insanım sizler gibi ve Brezilya'da aslan, İsa peygamberi sembolize eder'' şeklinde konuştu.

Galatasaraylı futbolcu Ceyhun Gülselam ise hedefinin akıllarda kalan bir futbolcu olmak olduğunu vurgulayarak, ''Hedefim bu. Bu amaç için çalışıyorum'' derken, kendisinin bu dönemde pek sahada görülmediğinin söylenmesi üzerine de gülerek, ''Sallamalar sağlam'' cevabını verdi.