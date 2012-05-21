Aygün: Lice’de yaşananlar, Uludere olarak devletin karşısına çıkıyor

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM Terörden Kaynaklanan Yaşam hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu’nun 4 günlük bölge gezisine 36 kişinin hayatını kaybettiği, iş yerlerinin kapatıldığı hatta bir ilçenin ilk kez boşaltılmasıyla tarihe damga vuran Lice olayları damgasını vurdu.

22 Ekim 1993 tarihinde yaşanan ve 36 yakınını olaylarda kaybedenler, milletvekili heyetine “Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Lice’nin boşaltılmasına karşı çıktığı için öldürüldü. Devletin içindeki kirli güçler tarafından öldürüldü” dedi. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’i de gündeme getiren Liceli aileler, “Neden yargılanmadı. Neden yargılanmıyor” diye sordu.



“Lice katliamının bir ağıt yakılmadı”



Liceliler, Türkiye’de yaşanan önemli olayların filmin ve belgeselin çekildiğine işaret ederek, “Lice için bir ağıt bile yakılmadı” dedi



CHP’li Aygün: Mağdurlar açısından en büyük problem cezasızlık



Komisyon heyetindeki isimlerden CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Tunceli, Batman, Siirt ve Diyarbakır’da 52 olay ve 68 kişiyle yaptıkları incelemeyi T24’e değerlendirdi. Dört ilde yakınlarını, çocuklarını kaybeden ailelerin ortak noktasını “Mağdurlar açısından en büyük problem cezasızlık” diye özetledi. Aygün mağdurlar, failler yargılanmadıkça gerçek adaletin yerini bulmayacağına inandığını söyledi.



Abdülkadir Aygan’dan yeni belgeler



Heyet, bölgedeki incelemesinde, Vedat Aydın, Musa Anter’in öldürülmesinden gözyaşı dinmeyen Ayten Öztürk’ün babası Hıdır Öztürk’e kadar birçok olayla ilgili tanıklarla görüşüldü. 1990’lı yıllarda çocuk olan yetişkinlerle bir araya geldi. Diyarbakır’da 20, Tunceli’de 13 vaka irdelendi. CHP’li Aygün, “Büyük oranda devletin eylemi sonucunda ölen yurttaşların hikayelerini dinledik. Az da olsa örgütün yaptıklarına baktık. Çünkü, vatandaş örgütün yaptığı eylemleri biliyor zaten” dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun bir kaç ay önce dinlediği Tuncelili Hıdır Öztürk de ziyaret edildi. Hıdır Öztürk, kaçırıldıktan 12 gün sonra hunharca öldürülen kızı Ayten Öztürk’le ilgili yeni belgeleri sundu. CHP’li Aygün, PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan’ın yanında PKK’lılarla cinayetin devlet tarafından işlendiğini gösteren bir kaydı aileye gönderdiğini söyledi. Aygün, komisyon olarak kaydı izlediklerini söyledi. Aygan ve PKK’lıların itiraf kaydında, kod adı Yeşil olan Mahmut Yıldırım’ın içinde olduğu bir operasyonda Ayten Öztürk’ün öldürüldüğü söyleniyor.



Lice’den Uludere soruldu



Komisyon üyesi CHP’li Aygün, bölgede nereye giderlerse gidilsin en çok konuşulan konunun 34 vatandaşın bombardımanla can verdiği Uludere olayların konuştuğunu anlattı. “Uludere’nin 150 gündür ortaya çıkmaması, yeni olayların tekrar etmeyeceğine dair bir garanti olmayacağı şeklinde yorumlanıyor” diyen Aygün, “Vatandaşın zihninde faillerin cezasız kalması yer etmiş. Onlara göre, Lice’de yaşananlar, Uludere olarak devletin karşısına çıkıyor” dedi.