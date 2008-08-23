Aygün: 'Kuruş bırakmam'

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınırken evinde bulunan ve daha sonra MASAK kararıyla el konulan 2.5 milyon Euro için, "Ayıptır bu kadar az para çıkması bizde. Kuruşum kalmaz" dedi.



Aygün, el koyulan parasıyla ilgili şunları söyledi: "O paranın dosyasını hazırlıyoruz. Satmış olduğum gayrimenkuller var. Hepsinin hesabını vereceğiz, hesabını veremeyeceğimiz bir şey yok.



O para az bile



2.5 milyon Euro, ayıptır bu kadar az para çıkması bizde. Ailem 64 yıldır, ben 35 yıldır ticaretteyim. 5 bin Euro koysaydım 5 milyon ederdi. Terör finansmanı diye el koydular. Kanıtlasınlar, bir tek belge göstersinler. Eğer yastık altındaki her paraya el konacaksa, yastık altında 100 milyar dolar var. Kara para olduğunu ispat etsinler, bir kişiye para satmış mıyım, satmamış mıyım kanıtlasınlar.



Hepsi gayrimenkulden



Bir kişiye çek vermiş miyim? Bu para son iki yılda sattığımız gayrimenkullerden geliyor. Hepsinin tapuları, kayıtları, faturalar, yapılan ödemeler var. Daha fazla olması gerekirmiş, sonra açığı da bulduk. Bunun hesabını MASAK’a da, savcıya da, hákime de veririm. Tapu dairelerinden yeniden belgeleri topluyoruz, gerekli itirazı yapacağız. Orada kuruşum kalmayacak.



Rifat Bey’le (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu) birlikte yapıp sattığım işyerleri var, benim Ulus’ta sattığım işyeri var. Para neden evdeydi? Yeni bir arsa alacaktım. Armada İş Merkezi’nin yakınında bir yerde.



Evdeydi çünkü...



Orada iş merkezi yapacaktık. 2 Haziran’da pazarlık yaptık. Sonra satıştan vazgeçtiler. Biz de 26 Haziran’da tekrar görüştük. Kat karşılığı yapmak üzere anlaştık. İki blok olacak; biri otel, diğeri stüdyo türü rezidans. Onlar otel, biz rezidansa sahip olacağız. İsterlerse otelin işletmesini de biz alacağız. 27 Haziran’da Ankara’ya döndük, projeleri çizdirmeye başladık. 7 Temmuz’da anlaşmayı imzalayacaktık ama gözaltı oldu, anlaşma kaldı."