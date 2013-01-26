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Aygün: Jandarma ve gardiyanlar 4 ÇHD'li avukatı zorla soyarak aradı

Hüseyin Aygün, ÇHD'li 4 avukatın jandarma ve gardiyanlar tarafından zorla soyularak arandığı söyledi

26 Ocak 2013 14:54

Ahmet Küçük

www.twitter.com/kucukxahmet

akucuk@t24.com.tr

 

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyon sonrasında tutuklanan avukatlardan Taylan Tanay, Güçlü Sevimli, Günay Dağ ve Selçuk Kozağaçlı'nın hapishaneye sevki sırasında jandarma ve gardiyanlar tarafından zorla soyuldukları ve bu şekilde arama yapıldığını söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün kişisel Facebook ve Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, DHKP-C'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan avukatlar arasında olan Taylan Tanay, Güçlü Sevimli, Günay Dağ ve Selçuk Kozağaçlı'nın Perşembe günü Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi'ne sevkedilmesi sırasında, girişte soyunarak aramayı reddetmeleri üzerine gardiyan ve jandarmaların avukatları zorla soyarak arama yaptıklarını belirtti.

Aygün, gardiyan ve jandarmaya karşı koydukları gerekçesiyle ÇHD'li 4 avukat hakkında tutanak tutulduğunu ve "ailelerle görüşme yasağı" cezası verildiğini açıkladı.

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