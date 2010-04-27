Aygül Özkan tartışmalarla bakan oldu

T24 - Okullarda dini sembollerin yasaklanması önerisiyle tartışmalara neden olan Aygül Özkan, Almanya’nın ilk Türk kökenli bakanı olarak yemin ederek Aşağı Saksonya Eyaleti’nin yönetiminde görevine başladı.



Almanya’daki devlet okullarında haç ve başörtüsü gibi dini sembollerin yasaklanmasını öneren Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi’nin Türk kökenli üyesi Aygül Özkan, Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler Bakanı olarak yemin etti ve görevine başladı. Eyalet hükümetinin diğer üç yeni üyesiyle ile birlikte yemin eden Özkan, Almanya’nın ilk Türk kökenli bakanı oldu.



Okullardan dini sembollerin kaldırılmasıyla ilgili tartışmanın tansiyonu yemin töreni öncesi Eyalet Başbakanı Christian Wulff'un yaptığı açıklamanın ardından düştü. Wulff, Özkan'ın tutumunu düzelttiğini ve yanlış anlaşılarak dini duyguları rencide ettiği için özür dilediğini belirtti.



"Ben Özkan'dan bugüne kadar yüzde 99 oranında harika, yüzde 1 oranında kışkırtıcı açıklamalar duydum" diyen Wulff, “Sayın Özkan, Aşağı Saksonya okullarında haç bulunmasının istenen bir uygulama olduğunu kabul etti. Bu yöndeki çizgimizi paylaşıyor. Böylece bu konu da ortadan kalkmış oldu” diye konuştu.





Wulff'tan tam destek



Yemin töreni öncesinde Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Christian Wulff, hafta sonu Focus dergisine yaptığı açıklamalar nedeniyle partisi içinde eleştiri oklarının hedefi olan Aygül Özkan’a aynı zamanda tam destek de verdi.



Wulff, Alman birinci televizyonu ARD’ye verdiği demeçte, Özkan’ın yaptığı açıklamaların tamamının bilinmediğini belirterek, “Sayın Özkan’ın son derece akıllıca şeyler söylediğinden eminiz. Kendisi yetenekleri ve karakteri ile büyük bir örnek olacaktır” diye konuştu.



Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Uwe Schünemann da Başbakan Wulff ve yeni Sosyal İşler Bakanı Aygül Özkan'ın okullardan haçın kaldırılmasıyla ilgili tartışmaları gündemden düşürmesinden memnun olduğunu dile getirdi. Schünemann, “Bu tartışmanın gelecekte önemli bir rol oynayacağından eminim. Başbakan ve Sayın Özkan, haçla ilgili tartışmayı sona erdirdi ve bu iyi oldu” şeklinde konuştu.





Tepkiler sürüyor



Ancak Aygül Özkan'ın önerisini tepkiler gelmeye devam ediyor. Bavyera Eyaleti'nin eski Bilim Bakanı Thomas Goppel, Özkan'ın haçın devlet okullarından kaldırılması yönündeki talebinin kabul edilemez olduğunu belirtti.







