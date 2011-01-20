-AYGAN'IN MESAJI ARİF DOĞAN'I ÇILDIRTTI İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı emekli albay Arif Doğan, öldürdüğünü söylediği itirafçı Abdülkadir Aygan'ın kendisine ''gelsin tavla oynayalım'' diye mesaj gönderdiğini belirterek, bunun kendisini intihara götüreceğini söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada çapraz sorgusu yapılan Doğan, üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin ''Milli Seferberlik Tetkik Kurulu'nda çalıştığınızı söylediniz. Bunu açıklar mısınız?'' sorusuna, bu kurulda çalışmadığını belirtti. Doğan, ancak barış zamanında sefer hazırlıklarını bir nebze ifade ederek, albay rütbesinde kadro yetersizliğinden emekli olduğunu ancak seferi durumda orgeneral rütbesinde bulunduğunu kaydetti. Özese'nin bir istihbaratçı olarak Özel Harp Dairesi ve Özel Kuvvetler Komutanlığından bilgisi olup olmadığını sorduğu Doğan, genel kültürü çerçevesinde cevap verebileceğini ifade ederek, Özel Harp Dairesi ile doğu ve güneydoğuda bir dönem birlikte görev yaptıklarını, bunların icraatçı, istihbarat gelince fiili operasyonlar yapan birim olduğunu söyledi. Özel Harp Dairesinin sadece subay ve astsubaylardan oluşan bir birim olduğunu ifade eden Doğan, ''O zaman Korkut ağabey yani Korkut Eken vardı. Korkusuzca omzuna silah alıp dağlara giderdi. İstihbarat doğrultusunda çatışmaya giriyorlardı. MİT'le de hareket ediyorlardı. Hiram Abbas vardı. İstanbul'da öldürüldü. İstihbaratı MİT'ten aldıklarını değerlendiriyorum'' dedi. -KONTRGERİLLA İDDİALARI- Özel Harp Dairesinin isminin Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirildiğini ifade eden Doğan, o dönemde öne sürülen kontrgerilla faaliyetlerini kendisinin üzerine yüklediklerini söyledi. Özese'nin sorusu üzerine Doğan, ''Ergenekon'' kelimesini ilk defa ortaokul ve lise yıllarında Türk tarihinde, ikinci olarak da bu dava ile duyduğunu kaydetti. Hakim Özese'nin JİTEM'in kuruluşuyla ilgili beyanlarda bulunduğunu hatırlatması üzerine Doğan, Eruh ve Şemdinli baskınından sonra bölgeye gittiğini, doğu ve güneydoğuda istihbarat arzu edilen bölgede olmadığı için üst komutanların kararıyla daha güçlü bir istihbarat biriminin kurulmasına karar verildiğini söyledi. Ömrünün üçte ikisi bu bölgede geçtiği için kendisinin görevlendirildiğini belirten Doğan, binbaşı olarak Jandarma İstihbarat Grup Komutanlığını kurduğunu, yaklaşık 1,5 yıl sadece alt birimler kurmak için çalıştığını kaydetti. PKK ile çalışan ajanları olduğunu ifade eden Doğan, Özese'nin ''JİTEM olarak istihbarat çalışması yaptıktan sonra operasyonları tek başınıza mı yapıyordunuz?'' sorusuna ise Özel Harp, Emniyet, Hava Kuvvetleri gibi diğer birliklerle koordineli çalıştıklarını belirtti. -JİTEM ELEMANLARININ ÖZELLİKLERİ- ''Kurduğunuz JİTEM'in sivillerden oluştuğunu söylediniz. Operasyon için nasıl haber veriyordunuz? Maaş veriliyor muydu? Çatışmada ölen JİTEM elemanlarının yakınlarına tazminat ödeniyor muydu?'' soruları üzerine de Doğan, bunların detay olduğunu belirterek, ''Seçtiğimiz ajan ve muhbirlerle ilgili birtakım özellikler, yaş sınırlaması belirlenmiştir. Bunlar nasıl müdahale yapılacağını bilir. 10 kural vardır. Bunu bilen Çoban da mücadele eder. Bir de aptallar. Aptal olmasaydım PKK ile mücadele ettiğim için beni yargılamazdınız'' dedi. Bunun üzerine Özese de Doğan'a suçlandığı konuları hatırlatarak, kendi kurduğu JİTEM elemanlarına nasıl ödeme yapıldığı, yakınlarına tazminat ödenip ödenmediği gibi çeşitli sorular yöneltti. Emekli albay Doğan bunları yazılı olarak ayrıntılı sunabileceğini belirtirken Özese bu konuda bildiklerini anlatmasını istedi. Doğan da ''Adli suç işlememiş olacak. Sabıka kaydı olmayacak. Ailesinin geçmişinde vatana, millete, sancağa ihanet etmemiş olacak. 1,70 boyundan aşağı olmayacak. Diksiyonu anlaşılabilir olacak. Gözlük kullanmayacak'' dedi. Özese'nin çatışma sırasında ölen JİTEM elemanları ya da ölü ele geçirilen PKK'lı kişilerle ilgili kimlerin tutanak tuttuğunu, bu durumlarda yasal prosedürün nasıl işlediğini sorduğu Doğan, ''Bunların çok önemi yok. Benden sonra JİTEM komutanlığına geçecekseniz...'' diye konuştu. Yüksek sesle konuşan Doğan, ''Dün işittiğim şey beni intihara götürecekti. Öldürdüm dediğim adam 'gelsin tavla oynayalım' diyor. Abdülkadir Aygan bana bu mesajı gönderiyor. Buna mani olun. Aygan, Arif Doğan ile tavla oynayacak adam mı?'' diye bağırdı. Sanık Doğan'ın iyi olmadığını, strese girdiğini söylemesi üzerine duruşmaya ara verildi. Ara verildiğinde sağlık ekiplerince kontrol edilen Doğan'ın Özese'yle bağırarak konuştuğu duyuldu.