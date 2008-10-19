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Bilim / Teknoloji

'Ayetli' oyun ortalığı karıştırdı

Bu yılın beklenen oyunlarından LittleBigPlanet’te içinde Kuran’ı Kerim’den ayetlerin geçtiği bir şarkının kullanıldığı ortaya çıktı.

19 Ekim 2008 03:00

Bu yılın en çok beklenen PS3 oyunlarından biri olan ve eleştirmenlerin 10 üzerinden 10 puan verdiği LittleBigPlanet’ta oyuncular Sackboy adındaki küçük karakterleri kontrol ediyor.

Bu karakterlerle, oyuncular yeni yerler keşfediyor ya da kendi oyun ortamlarını oluştuyor. Ancak oyunda kullanılan bir şarkı büyük tartışma yarattı.

Kendisi de Müslüman olan Grammy Ödüllü Malili şarkıcı Toumani Diabate’nin seslendirdiği “Tapha Niang” adlı şarkıda, “Her canlı ölümü tadacaktır” (Al-i İmran Suresi 185’inci Ayet) ve “Dünyadaki her şey çürüyecek” (Er Rahman Suresi 26’ncı Ayet) sözleri yer alıyor.

Bir kaç hafta önce ortaya çıkan bu olaydan sonra, Sony ve oyunun yaratıcısı İngiliz Media Molecule şirketi, tüm dünyadan Müslüman gençlerinin tepkisiyle karşılaştı.

İnternet sitelerinde ve forumlarda, oyunu boykot çağrıları yapıldı. Sony, bunun üzerine, bu hafta satışa çıkması planlanan oyunu geri çektiğini açıkladı. Sony’den yapılan açıklamada, “Herhangi bir rahatsızlık nedeniyle özür dileriz” denildi.

Şirket, oyunun gözden geçirileceğini, şarkının çıkarılacağını ve yeni versiyonun 27 Kasım’da piyasaya sürüleceğini söyledi.

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