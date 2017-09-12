Aydınspor1923 zaman istedi

AYDIN, (DHA)- AYDINSPOR 1923\'ün teknik direktörü Yavuz İncedel, transfer yasağının son gün kaldırılmasıyla 15 futbolcuyla sözleşme imzaladıklarını hatırlatırken camiadan sabır ve zaman istedi.

Rakiplerinin 2 - 2.5 ay gerisinde olduklarını hatırlatan Yavuz İncedal, \"Uyum sorununu aşmış, saha içinde ne yaptığını bilen, aksiyonları olan bir takım haline gelebilmemiz için en az 7-8 haftaya ihtiyacımız var. Bu süreçte taraftarlarımızdan anlayış bekliyoruz\" dedi. Osmaniyespor maçında bu anlamda iyi bir tablo yaşandığını sözlerine ekleyen Yavuz İncedal, şöyle devam etti:

\"Taraftarlar takımlarını gerçekten sahiplendiler. Oyunculara moral verdiler. Bu ortamın devam etmesi, bizim işimizi kolaylaştırır. Cumartesi günü yine iç sahada Osmaniyespor\'la karşılaşacağız. Sonuç ne olur bilmiyorum ama futbolcularımın yüreklerini ortaya koyarak mücadele edeceklerine ve giydikleri formanın hakkını verebilmek için canlarını dişlerine takacağına inanıyorum.\"