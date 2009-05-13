Aydınspor-Torbalıspor maçının biletleri 1TL

TFF 3. Lig 2. Klasman Grubu ekiplerinden Aydınspor'da yönetim, Torbalıspor maçının biletlerini 1 TL olarak açıkladı.



Ligde kalabilmesi için kendisinin alacağı puanların dışında üstündeki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Aydınspor'da, camia Torbalıspor maçı öncesi kentte seferberlik başlatırken, yönetim de maçın bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi.



Pazar günü yapılacak maçı "tarihi" maç olarak yorumladıklarını belirten eski başkan adaylarından Ufuk Gezeroğlu, Kulüp Başkanı Naci Yeşilyurt ile görüştüklerini, takımın Cuma gününden itibaren Kuşadası'nda kampa alınacağını kaydetti.



Torbalıspor maçında Adnan Menderes Stadı'nın tarihinin en önemli sınavını vereceğini ve bu sınavın aktörlerinin de tribünleri dolduracak taraftarlar olacağını ifade eden Gezeroğlu, şöyle dedi:



"Pazar günü Aydınspor futbolcusunun yeniden dirilişini göreceksiniz. Maddi manevi tüm sorunları Torbalıspor maçına kadar çözeceğiz. Takımı şehirden uzaklaştırıp 1 hafta kampta tutacağız. Taraftar Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kentte konvoy oluşturacak. Adnan Menderes Stadı böylesi ortamı ilk kez yaşayacak. Tek isteğimiz, taraftarın sakin ve sabırlı olmasıdır. Aydınspor'u masa başı oyunlarına kurban etmeyeceğiz. Bu takım kesinlikle küme düşmeyecek."



Öte yandan, Aydın'da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Aydınspor için Yapı Kredi Bankası'nda hesap açıldı.



Hesaba ilk olarak Sivas Aydınlılar Derneği Başkanı Mukadder Önder 100, Yıldızspor Kulubü 250 TL para yatırırken, Cumartesi gününe kadar toplanacak paranın Aydın Vali Yardımcısı Alp Aslanargun tarafından futbolculara dağıtılacağı bildirildi.



Bu arada Aydınspor yönetiminin, güvenlik açısından Torbalıspor yönetiminden bu maçta taraftar sayısını kısıtlı tutmasını isteyeceği öğrenildi.

