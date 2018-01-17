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Spor

Aydınspor 1923'te protesto hazırlığı

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ün başkanı Özgür Kızıl, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun siyah-beyazlı takımı tesislerinden çıkarmakla tehdit ettiğini iddia ederek protesto hazırlığında oldukların

17 Ocak 2018 17:55

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup ekiplerinden Aydınspor 1923\'ün başkanı Özgür Kızıl, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nun siyah-beyazlı takımı tesislerinden çıkarmakla tehdit ettiğini iddia ederek protesto hazırlığında olduklarını açıkladı. İkinci yarının ilk haftasında pazar günü evlerinde oynayacakları Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor maçında gerçekleştirmeyi planladıkları protesto için farklı yöntemler düşündüklerini ifade eden Başkan Kızıl, \"Büyük ihtimalle 1 dakika hareketsiz kalarak Çerçioğlu\'na tepki göstereceğiz\" dedi.

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