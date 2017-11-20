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Spor

Aydınspor 1923 beraberliğe abone

AYDIN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalıp alt sıralardan kurtulamayan Aydınspor 1923, son 3 maçından da birer puanla ayrıldı

20 Kasım 2017 14:44

AYDIN, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta evinde Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kalıp alt sıralardan kurtulamayan Aydınspor 1923, son 3 maçından da birer puanla ayrıldı. İlk olarak Kızılcabölüspor\'la sahasında 1-1 berabere kalan Ege temsilcisi, ardından Karacabey Birlikspor deplasmanında da aynı skoru elde etti. Büyükçekmece Tepecikspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan siyah-beyazlılar, 51\'inci dakikada Habib\'in attığı golle öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı ve yine beraberliğe razı oldu. Teknik Direktör Yavuz İncedal devrenin 4 hafta sonra biteceğini hatırlatarak, \"Çok daha dikkatli olup istediğimiz sonuçları almak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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