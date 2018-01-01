Aydınlılar yeni yıla yapay kar yağışı altında girdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da yeni yıl belediye tarafından düzenlenen etkinlikte makineden püskürtülen yapay kar, altında kutlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlılar\'ın 2018\'i coşkuyla karşılayabilmeleri çeşitli etkinlikler düzenledi. Atatürk Kent Meydanı\'nda 22.00- 00.30 saatleri arasında düzenlenen etkinliklerde Aydın\'a mevsimin ilk karı düştü. Suni kar makinesinden fışkıran kar, Atatürk Kent Meydanı\'nı beyaza bürüdü. Havuz ve gökyüzü lazer gösterisinin de yapıldığı gecede, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası izleyenlere keyifli bir gece geçirtti. Saatler 23.59\'u gösterdiğinde Aydınlılar\'ın, 2018\'i hepbirlikte geri sayarak, \'Merhaba\' dediği yeni yıl eğlencesi birbirinden güzel görüntülerin oluştuğu havai fişek gösterisiyle son buldu.



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