Birgün yazarı Bülent Mumay, Aydınlık gazetesinin dün çıkan sayısında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasına yer vermediğini yazdı. Mumay, Aydınlık gazetesinin, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına gazetede yer vermemesine "Aydınlık’ta ilginç sansür" dedi.

Mumay, gazetenin başyazarı Doğu Perinçek'in dün yazdığı “Afrin’de PKK’ya CHP kalkanı” başlıklı yazısındaki “CHP yönetiminin tavrı çok açık. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü temizlerken, CHP her durumda bölücü terörün koruyucusu durumundadır" ifadelerine yer verdi. Mumay, aynı gün Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasına gazetenin yer vermediğini belirterek, "Aynı gün, Aydınlık Gazetesi’nde ne yoktu biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu’nun meclis grup toplantısı... Hani Cumhuriyet’in dün “Kılıçdaroğlu’nun siyasi tarihinin en sert konuşması” diye tanımladığı açıklamalardan tek satır yoktu. FETÖ’yü de, PYD’yi de, iktidarı da yerden yere vurduğu konuşması... Erdoğan’ın “Osmanlı tokatlı” grup toplantısı ise politika sayfasının manşetiydi. MHP ve HDP’nin grup toplantıları da vardı. Ama CHP’ye sayfalarında yer yoktu" dedi.

Mumay'ın "Hem “kullanışlı”, hem “oynar başlıklı” yazarlar" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2018) yazısı şöyle:

FETÖ’cülerden mağdur olanların bazıları, bunlara izin verenin o dönemki siyasetçiler olduğunu unutuyorlar... Bir tür Stockholm sendromuna tutulmuş haldeler, bugün iktidara yaslanarak –doğal olarak önce FETÖ’yü- ardından da tüm muhalifleri sopalıyorlar.

Kumpas davalarından içeri atılan Doğu Perinçek ve gazetesi Aydınlık’ta da durum farklı değil. 15 Temmuz’dan sonra izlenen siyaseti Perinçek bizzat “Kemalist devrimin önü açılıyor” diye tanımlıyordu köşesinde. “Son 70 yılın en iyimser dönemi”ni yaşıyorduk, yaşananlar da “Atatürk devrimlerine yönelmenin sancıları”ydı.

Bir sancı olduğu doğru ama Atatürk devrimlerine doğru yönelmeden kaynaklanmadığı aşikar... Neyse, biz konumuza dönelim...

28 Şubat dosyasının yeniden ısıtılması ve hükümetin Esad’la temas kapılarını tamamen kapatması gibi meseleler, Aydınlık ile iktidarın arasını açamadı. Rusya ortak paydasından herhalde, iktidar cephesinden CHP’ye saldırmaya devam ediyorlar. Yandaş gazeteler kadar acımasız başlıklarla, iktidarın ekmeğine yağ sürecek köşe yazıları kaleme alıyorlar.

Perinçek, “Afrin’de PKK’ya CHP kalkanı” başlıklı yazısında aynen şunları yazdı: “CHP yönetiminin tavrı çok açık. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü temizlerken, CHP her durumda bölücü terörün koruyucusu durumundadır.”

Aynı gün, Aydınlık Gazetesi’nde ne yoktu biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu’nun meclis grup toplantısı... Hani Cumhuriyet’in dün “Kılıçdaroğlu’nun siyasi tarihinin en sert konuşması” diye tanımladığı açıklamalardan tek satır yoktu. FETÖ’yü de, PYD’yi de, iktidarı da yerden yere vurduğu konuşması... Erdoğan’ın “Osmanlı tokatlı” grup toplantısı ise politika sayfasının manşetiydi. MHP ve HDP’nin grup toplantıları da vardı. Ama CHP’ye sayfalarında yer yoktu.

Neyse, Kemalist devrim böyle gelecek demek ki. Hayırlısı...