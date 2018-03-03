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Aydınlık yazarı: Saadet Partisi'ne 2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve maddi yardım vaat edildi

"Bunun okuması panik hali değil midir?"

03 Mart 2018 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ittifak teklifini iki kez reddetmesine rağmen Saadet Partisi’nin peşini bırakmadığını ifade eden Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Temel Karamollaoğlu’nun liderliğindeki partiye '2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve partiye maddi yardım vaadinde’ bulunulduğunu iddia etti. 

Aydınlık gazetesindeki köşe yazısında AKP ile MHP arasındaki ittifakı değerlendiren Önkibar, "Devlet Bahçeli’nin arşivde bulacağınız Elazığ konuşmasına bakın. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘İblis’ benzetmesi yapıp 'Şerefi ve haysiyeti işportaya düşmüş' gibi çok sert bir ifadeyle saldırıyor. Öyleyken Tayyip Erdoğan gibi mağrur biri o sözleri pas geçip Devlet Bahçeli’yle ittifak kuruyor niye acaba?” sorusunu yöneltti. 

"Bunun okuması panik hali değil midir?"

AKP’nin sadece MHP’ye değil, ‘BBP gibi oyu var mı yok mu belli olmayan’ siyasi partilere bile kucak açtığını savunan Önkibar, şöyle devam etti:

"Sadece MHP ile değil BBP gibi oyu var mı yok mu belli olmayanlara bile kucak açılıyor.
En önemlisi iki kere ittifak tekliflerini reddeden Saadet Partisi’nin peşi bırakılmayıp saatlerce yakarılıyor.
Dinlediklerime göre, Saadet Partisi’ne 2 bakanlık, 20 milletvekilliği ve partiye maddi yardım vaadi yapılmış.
Peki, bunun okuması panik hali değil midir?
Proje veya hedefleri malum, Saadet’i de yanlarına alıp milliyetçi-muhafazakâr bir cephe inşa etmek ve karşı tarafı PKK ve gayrimillilikle özdeşleştirmek."

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