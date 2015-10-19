Aydınlık yazarı Mehmet Faraç gözaltına alındı

Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Faraç bu sabah saat 5 sıralarında Adana'da kaldığı otel odasında polis tarafından gözaltına alındı.

Otel odasına saat 5'te gelen polis ekipleri, Mehmet Faraç hakkında yakalama kararı bulunduğunu, savcılığa ifade vermek üzere gözaltına alınacağını bildirdi.Mehmet Faraç polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Mehmet Faraç'ın 2014 yılının Nisan ayında kaleme aldığı ve Aydınlık gazetesinde yayınlanan"AKP'nin arka bahçesi ve falaka zihniyeti" başlıklı yazısında, Mersin'deki hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Okulu'nda yaşanan bir olaydan bahsettiği, bu yazı dolayısıyla okul müdürünün şikayeti üzerine hakkında soruşturma açıldığı, gözaltı kararının da bu nedenle uygulandığı öğrenildi.