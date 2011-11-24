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Dünya

Aydınlık gazetesinin iddiaları asılsız ANKARA (A.A)

24 Kasım 2011 23:49

-Aydınlık gazetesinin iddiaları asılsız ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, Aydınlık gazetesinde bakanlık ve bakanlık yöneticileri ile ilgili yer alan iddiaların her türlü ciddiyetten ve gerçekten uzak olduğunu vurguladı. Ünal, bir soru üzerine yaptığı açıklamada, ''Bir süreden beri Aydınlık gazetesinde bakanlığımız ve bakanlığımız yöneticileri hakkında tamamıyla gayrı ciddi mahiyette iddialar yayımlanmaktadır. Esasen yanıtlanmasına bile gerek görmediğimiz bu yayınların her türlü ciddiyetten ve gerçekten uzak olduğunu vurgulamak isterim'' dedi.

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