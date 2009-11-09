T24 - 18 Mayıs Tiyatrocular Yürüyüşü’nün mimarı tiyatro sanatçı ve emekçileri, Türkiye'de, özellikle kız çocukları için eğitim seferberliği yaratan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne üye olmaya karar verdi. Laik, çağdaş, özgür Türkiye’ye çıkan yolun eğitimden geçtiğine inanan emekçiler, tüm laik sanatçılara ''Aydınlık bir Türkiye için bir tuğla da sen koy'' çağrısında bulunuyor.
Tiyatro sanatçıları ve emekçileri, ‘'Türkiye’de laik cumhuriyetin tehlikeye girmesi, çağdaş eğitimin darbe yemesi’ gerekçesiyle ve ‘'yaşanan son gelişmelere duyarsız kalmadıklarını gösterme’' amaçlı çalışmalara devam ediyor.
10 Kasım tarihini eğitim seferberliğinin başladığı gün olarak kabul edecek olan emekçiler, 10 Kasım saat 14.00’te Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkezi’nde, Prof. Dr. Aysel Çelikel ve yönetim kuruluyla derneğe üye olmak üzere buluşacak.
Özel tiyatro sahipleri, eleştirmenler, tiyatro yazarları, yönetmenler, sahne tasarımcıları, dramaturglar ve sahne emekçilerinin bulunacağı bu buluşmaya, Arsen Gürzap, Demet Evgar, Engin Cezzar, Füsun Akatlı, Gencay Gürün, Gülriz Sururi, Hülya Karakaş, Nedim Saban, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Tamer Levent, Zeynep Oral gibi önemli isimler katılacak."Seyirci Kalmayın"
Tiyatro Sanatçıları, 18 Mayıs'ta "Daha Demokratik Bir Türkiye İçin" alkış ve müzik eşliğinde yürümüştü.
Aralarında Tarık Akan, Genco Erkal, Levent Kırca, Ferhan Şensoy, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Engin Cezzar, Rutkay Aziz, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem, Macide Tanır, Göksel Kortay, Ali Poyrazoğlu'nun da bulunduğu tiyatro sanatçıları ile müzisyen Fazıl Say, Gürer Aykal'ında yer aldığı grubun yürüyüşü Galatasaray Lisesi önünde başlayarak Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde son bulmuştu.