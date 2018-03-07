Aydınlık: ABD Büyükelçiliği'nin kapalı olması bir oyun, altında Türkiye'ye yönelik IŞİD sopası var

Aydınlık gazetesi, ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik önlemi nedeniyle kapanmasına ilişkin olarak, "ABD Büyükelçiliği'nin kapalı olması bir oyun, altında Türkiye'ye yönelik IŞİD sopası çıktı" dedi. Haberde, Washington, Türkiye-ABD arasında yapılacak Suriye çalışma toplantısı öncesi, Ankara’ya baskı yapmak ve PKK’yı korumak için IŞİD bahanesiyle yeni bir hamleye girişti iddiasında bulunuldu.

Aydınlık’ın aktardığı habere göre, ABD’li ve Türk yetkililerin Emniyet, askeriye, adalet, dışişleri ve istihbarat kurumları düzleminde oluşturulan mekanizma teknik düzeyde çalışmalara başladı. Güvenlik kaynakları, mekanizma çerçevesinde Ankara’da Federal Soruşturma Bürosu FBI ve bazı alt düzey diplomatik Amerikalı yetkililerin Türk emniyet ve diplomatik yetkililerle ön görüşme yaptığını belirtti.

Haberde, ABD’nin 8-9 Mart’ta yapılacak toplantı öncesinde Türkiye’yi IŞİD üzerinden tedirgin etmeye çalıştığı yazıldı. Aydınlık, “Amerika oyun oynuyor. Yapılacak görüşme öncesi DAEŞ tehdidi var deyip, görüşmelerde ‘sizi tehdit eden PYD değil, DAEŞ’ demeye çalışıyorlar. Hem toplantıyı etkilemeye hem de Türkiye’yi terörle sınamaya çalışıyorlar” diye yazdı.

"Amerika oyun oynuyor"

8-9 Mart’ta Washington’ta yapılacak Türkiye-ABD görüşmesi için görüşlerini Aydınlık’a anlatan Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sencer İmer de Amerika’nın oyun oynadığını savundu. ABD ile yapılacak toplantıya “uyutma komisyonu toplantısı” tanımını yapan İmer şunları söyledi:

“Uyutma komisyonunda ABD Türkiye’ye, ‘PYD/PKK’yı bırak, daha tehlikeli ve bitmemiş olan DAEŞ’e yoğunlaş’ diyecek. Ne gariptir ki bu toplantıdan 3 gün önce ABD Büyükelçiliği DAEŞ terör tehdidi dolayısıyla kapatılıyor ve aynı gün DAEŞ’liler yakalanıyor. Ne büyük bir tesadüf, tesadüflere inananlar için!” diye konuştu.

Türkiye ile ABD arasındaki krizlerin çözümü için yapılması planlanan ikinci tur diplomatik görüşmeler yarın başlıyor. Türkiye ile ABD arasında oluşturulan mekanizmanın Münbiç ve terör örgütü YPG ile ilgili çalışma grubunun teknik toplantısı 8 Mart’ta, dışişleri bakanlığı düzeyindeki toplantısı ise 19 Mart’ta yapılacak.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyareti sırasında kararlaştırılan çalışma grubu mekanizmalarında kritik eşik bu ay yapılacak toplantılarda aşılmaya çalışılacak. Buna göre birinci çalışma grubunun konuları, FETÖ, vize, ABD başkonsolosluk çalışanlarının tutuklanması, S-400’ler olarak belirlenmişti. İkinci çalışma grubunun alanı ise Suriye sorunu, Münbiç’teki son durum ve YPG’ye verilen silahlar... Üçüncü çalışma grubu mekanizmasının ana konusunu ise Irak ve PKK’nın bölgedeki varlığı oluşturacak. İlk konuşulacak konulardan biri Münbiç konusu olacak.

Yapılacak toplantılarla ilgili de Aydınlık’a değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İmer’e göre, Amerika’nın oyalama taktiği olan bu görüşmelerden de bir şey çıkmayacak. Amerikalıların bu toplantılarla Türkiye’yi uyutmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Sencer İmer, “ABD politikalarından vazgeçmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Müttefikleri PKK, İsrail’deki Netanyahu kanadı ve amaçları da Suriye’yi parçalamak. Dolayısıyla bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum” dedi.

"Bu ikili görüşmelerden de hiçbir şey çıkmaz"

Türkiye’nin ABD’nin politikalarını uygulamasının mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. İmer, iki ülkenin de birbirlerine sarf ettiği “stratejik ortaklık” kavramının içinin tamamen boş olduğunu söyledi. “Çıkarlar ortak değil, neyin stratejik ortaklığı? Bu sözlerden vazgeçilmeli” diyen İmer, “Amerika duvara karşı koşuyor ve yalnızlaşıyor. Türkiye’yi de kandıramaz, bu ikili görüşmelerden de hiçbir şey çıkmaz. Münbiç de düzelmeyecek. Biz Afrin’i bitirdikten sonra, haydi çıkın oradan diyeceğiz, çıkarlarsa çıkacaklar, çıkmazlarsa biz oraya yine de gireceğiz” diye konuştu.

Görüşmeler öncesi düşüncelerini Aydınlık’a değerlendiren İmer şöyle devam etti:

“ABD Afrin’de yaşananlardan çok rahatsız. Birleşmiş Milletlerin insani kararlarından bile PYD’yi kurtarmaya kalkıyorlar, ‘PYD’lilere dokunmayın’ demeye getiriyorlar. Ateşkes varmış, Afrin’i de kapsarmış! Yok öyle bir şey. Bu oyunlar da tutmaz. Bir kez daha söylüyorum. Bu PYD’ye bizim üslerimizden de yardım gidiyorsa, tıpkı 1974’teki gibi, ‘kapatıyoruz’ dememiz gerekiyor. Bu savaşlar kararlılık gerektirir.

Şimdi Trump, ‘atom bombacıkları’ üzerinden çalışıyormuş. Küçültülmüş nükleer silahlar. Bu silahları sen kullanırsan, sana karşı da kullanırlar, o iş o kadar kolay değil. Açmaza girmiş vaziyetteler. Neo Con takımı da hiçbir şey yapamaz, Irak’taki gibi Vietnam’daki gibi her şeyini söküp gidecekler. Almanya da bunlara karşı.”

İmer, Amerika ile yapılacak görüşmeler öncesi Türkiye’nin atacağı adımlarda daha kararlı olduğunu göstermesi gerektiğini, İran ve Rusya ile teması artırmasının önemli olduğunu vurguladı.