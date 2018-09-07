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Aydınlatma direğine çarpan motosikletli öldü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine motosikletiyle çarpan Faik Armağan Özdemir (28), yaşamını yitirdi

07 Eylül 2018 21:57

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, yol kenarındaki aydınlatma direğine motosikletiyle çarpan Faik Armağan Özdemir (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Milas- Bodrum yolu Üçyol mevkisinde meydana geldi. Faik Armağan Özdemir, Milas\'ta katıldığı düğünden kırsal Ağaçlıhöyük Mahallesi\'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Özdemir yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Özdemir ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne ihbarıyla olay sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından  Özdemir, ambulansla Milas\'taki özel hastaneye kaldırıldı. Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Faik Armağan Özdemir\'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'nun morguna gönderildi. 

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