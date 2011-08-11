-AYDINLAR: İYİ BİR GALİBİYET ALDIK İSTANBUL (A.A)- 11.08.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, A milli futbol takımının özel maçta Estonya karşısında iyi bir galibiyet aldığını söyledi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydınlar, Estonya maçının federasyon yönetimi olarak ilk karşılaşmaları olduğunu belirterek, ''İlk maçımızdan net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde 3 tane zorlu maç var. İnşallah bu 3 maçta da galibiyet serimizi devam ettirip amacımıza ulaşırız'' dedi. Futbolcuların maç eksiklerinin olup olmadığının sorulması üzerine Aydınlar, ''Doğrusu ben görmedim, futbolcular gayet iyiydi. Hepsi hazır görünüyordu. Aslında hazırlıklarını 5 Ağustos tarihine göre yapmışlardı. Karşılaşmada da bir maç eksikliği hissedilmedi'' diye konuştu. -''İNŞALLAH DAHA ÇOK ARDA ÇIKARIRIZ''- Başkan Aydınlar, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'a da başarılar dileyerek, ''İnşallah daha çok Arda çıkarırız, yurt dışında bizi temsil ederler. Yabancı oyunculara çok para veriyoruz. Böylece biraz da para kazanalım. Süreci tersine çevirelim. Arda'yı tebrik ediyorum, başarılar diliyorum'' ifadesini kullandı. -''EMRE ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU''- Mehmet Ali Aydınlar, Estonya maçında bazı taraftarların Emre Belözoğlu'na olan tepkileri doğru bulmadığını belirterek, ''Tepkileri doğru bulmuyorum. Gerçi çok cılız bir tepkiydi. İnşallah bundan sonra bunu da aşarız. Emre çok önemli bir futbolcu. Gerçekten bugün de çok başarılıydı, çok iyi bir futbol sergiledi. Bizim artık bunları aşmamız lazım. Kulüp takımlarıyla milli takımları ayırt etmemiz lazım. Emre de diğer bütün futbolcular gibi, milli formayı yakışır bir şekilde temsil ediyor. Dolayısıyla Emre'yi ıslıklamak değil, alkışlamak lazım. Zaten alkışlayanlar çoğunluktaydı'' dedi.