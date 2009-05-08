‘Plan yapmayın plan’ şiiriyle büyük tepki çeken ve hakkında dava açılan İsmail Türüt bu kez aydınları hedef gösterdi.



DHA’nın haberine göre; Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt, katıldığı bir programda aydınlara yönelik ağır dizeler içeren bir şiir okudu. Türüt, aynı programda Hrant Dink cinayetini övdüğü ve halkı düşmanlığa tahrik etmekten yargılandığı ‘Plan yapmayın plan’ türküsünün de nakaratını değiştirerek ‘Vatan satsa bir kişi, leşi serilir leşi’ dedi.



İsmail Türüt, Rize’den uydu aracılığıyla ulusal yayın yapan Kaçkar Televizyonu’nun düzenlediği ve İstanbul’dan canlı olarak yayınladığı müzik eğlence programına katıldı. Türüt, burada Türkiye’deki aydınlara hitaben yazdığını söylediği şiiri okudu.



Büyük alkış alan şiirin ardından Türüt, ‘Plan yapmayın plan’ adlı türküsünü okudu. İsmail Türüt, türküsünün ‘Vatan satsa bir kişi, anında biter işi’ şeklindeki nakarat bölümünü de ‘Vatan satsa bir kişi, leşi serilir leşi’ şeklinde değiştirdi.



Türüt’ün şiiri şöyle:



Sahte aydın gömleği giyenler kulak versin

Mesul diyen şu halkı yiyenler kulak versin

‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyenler kulak versin

Kıbleye karşı yaptı alayınız çişini

Sizin gibi aydının 7’den 70’ini



Alayınız Nobellik bir Orhan Pamuk’sunuz

Ve hatta bana göre ondanda yamuksunuz

Türk’ün canı yandı mı, gözleri yumuksunuz

Kör olur görmezsiniz, Ermeni’nin geçmişini

Sizin gibi yazarın 7’den 70’ini



Meşhur bir Atasözüdür, domuz gönü post olmaz

Ermeni’den dost olur ama sizden dost olmaz

Bir ülkede ihanet bu kadar serbest olmaz

Ah dostum bulmak zor Türkiye’nin eşini

Sizin gibi aydının 7’den 70’ini

