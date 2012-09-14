Aydınlar'dan Yıldırım'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mehmet Ali Aydınlar, kendisi hakkında ifadeler kullanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım için yazılı bir açıklama yaptı.

Mehmet Ali Aydınlar'ın hazırladığı yazılı metin şöyle;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın dün gece bir televizyon programında şahsıma yönelik yapmış olduğu açıklamalar sebebiyle cevap verme hakkım doğmuştur. Program boyunca konuşulan konuların içeriğine bakılınca yalnızca şahsıma yönelik değil Fenerbahçe Spor Kulübü, Türk sporu ve her şeyden önemlisi bu ülke sporunun geleceği adına artık konuşma zamanının geldiğine inanıyorum. Konuyla ilgili en hassas detaylardan oluşacak görüş ve bilgilerimi, yurtdışına gerçekleştireceğim iş seyahatimin dönüşünde kamuoyu ile paylaşacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla...

Mehmet Ali AYDINLAR

Aziz Yıldırım, Aydınlar için ne dedi?

Yıldırım, NTV Spor'da katıldığı canlı yayında Metris Cezaevi'nde kaldığı dönemde Aydınlar'ın kendisine yaptığı ziyaretlerin ardından savcı ile görüşmesi ve sonrasında "Yargılama başlayınca kimin ne olduğunu göreceğiz" açıklamasına oldukça öfke duyduğunu dile getirdi.

Canlı yayında Güntekin Onay'a "Mehmet Ali Aydınlar'ın iyi bir Fenerbahçeli olduğunu siz söylüyorsunuz, ben söylemiyorum diyen Aziz Yıldırım, Aydınlar'a sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı sürede sınırsız yetki verdiğini de dile getirdi.