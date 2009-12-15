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Aydınlardan ortak çağrı: Çözümün adresi TBMM'dir

Aralarında Oya Baydar, Ufuk Uras, Tarhan Erdem, Murat Belge, Süleyman Çelebi, Sami Evren ve Baskın Oran'ın da bulunduğu aydınlar, Kürt sorunu için "Çözümün adresi TBMM'dir&

15 Aralık 2009 02:00

T24 - Aralarında Hüseyin Ergün, Oya Baydar, Ufuk Uras, Tarhan Erdem, Murat Belge, Süleyman Çelebi, Sami Evren, Aydın Engin, Adalet Ağaoğlu ve Baskın Oran'ın da bulunduğu aydınlar Kürt sorununun barışçı çözümü için DTP, hükümet ve TBMM'ye çağrı yaptı.  23 kişinin imzasıyla yayımlanan bildiride, şiddetin kararlılıkla reddedilmesi gerektiği vurgulanarak "Çözümün adresi TBMM'dir" denildi.


DTP'nin kapatılmasının silahların susması umudunu zayıflattığı vurgulanan "Çözümün Adresi TBMM'dir" başlıklı bildiride kapatılan DTP'nin kadrolarına, TBMM'ye ve hükümete seslenildi. Akademisyen, gazeteci, yazar ve sendika lideri 23 aydının yayımladığı bildiri aynen şöyle:

"Çözümün Adresi TBMM’dir

DTP'nin kapatılması  25 yıldır süren kanlı çatışmanın durması ve silahların susması umudunun sona ermesi tehlikesini güçlendiriyor. Toplumun, yaraları uzun süre sarılamayacak daha büyük bir çatışmaya sürüklenmesi riski önümüzde duruyor. Bu kritik eşikte en çok ihtiyaç duyacağımız şey, şiddeti kararlılıkla reddederek, demokratik siyaset alanında ve TBMM içinde barışçı bir çözüm bulabilmek için çaba harcama kararlılığıdır.

Barışı, eşitliği, kardeşliği ve Kürt sorununun parlamentoda çözülmesi gerektiğini savunan insanlar olarak, öncelikle Hükümeti ve TBMM‘ni,  istifa edeceklerini açıklamış olmalarına rağmen Kürt siyasal temsilcilerini, sorunların siyaset ve demokrasi çerçevesinde çözülebilmesi için hızla harekete geçmeye çağırıyoruz." 


Kimlerin imzası var?


Şiddetin kararlılıkla reddedilmesi ve Kürt sorununun demokrasi içinde çözülmesi için çağrı yapılan bildiriye imza atan isimler şöyle:

Adalet Ağaoğlu (Yazar), Ali Balkız (Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı), Aydın Engin (Gazeteci),  Ayşe Erzan (Prof. İTÜ), Baskın Oran (Prof.), Burhan Şenatalar (Prof.), Erol Katırcıoğlu (Prof.), Fevzi Gümüş, Fuat Keyman (Prof.), Gençay Gürsoy (Prof.), Hüseyin Ergün (SHP Genel Başkanı), Mithat Sancar (Prof.), Murat Belge (Prof.), Orhan Silier, Osman Kavala, Oya Baydar (Yazar), Ömer Laçiner (Yazar), Sami Evren (KESK Genel Başkanı), Seyfettin Gürsel (Prof.), Süleyman Çelebi (DİSK Genel Başkanı), Tarhan Erdem (Yazar), Ufuk Uras (Bağımsız Milletvekili), Zübeyde Kılıç (Eğitim-Sen Genel Başkanı)


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