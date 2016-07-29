Aydınlardan 'OHAL' açıklaması: Yetkiler, failleri ortaya çıkarmak için kullanılmalı, anayasal haklar işlemeli

Aralarında yazar, akademisyen, gazeteci, aktivist ve sanatçıların bulunduğu 34 aydın ortak bir bildiri yayımladı ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hâl’in (OHAL) verdiği yetkilerin “darbenin failleri ve planlayıcılarını ortaya çıkarmak dışında bir amaç için kullanılmaması” gerektiğini söyledi.

Aralarında Oya Baydar, Baskın Oran, Ahmet İnsel, Rıza Türmen, Ümit Kıvanç, Koray Çalışkan, Osman Kavala, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Binnaz Toprak, Gençay Gürsoy, Fikret İlkiz, Erdoğan Aydın, Aydın Selcen’in de bulunduğu imzacılar “Üniversite, dernek, vakıf, sendika ve yayın organlarının mahkeme kararı olmadan kapatılmaları ve mal varlıklarına el konması, yaygın işten çıkarmalar, kalıcı mağduriyet yaratan endişe verici uygulamalardır” dedi.

34 yazar, akademisyen, aktivist ve sanatçı tarafından imzalanan ortak bildiride şöyle dendi:

"Ülkemiz, yüzlerce yurttaşımızın ölümüne yol açmış ağır bir darbe girişimi yaşadı. Suçluların hak ettikleri şekilde cezalandırılmaları, devlet içinde örgütlenmelerin önlenmesi, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için etkili tedbirlerin alınması gerektiği konusunda geniş bir toplumsal mutabakat var. Bu durum, yasal süreçler sırasında hukuk norm ve kurallarının titizlikle korunmasını her zamankinden daha önemli bir hale getirmiş bulunuyor.

"OHAL yetkileri darbenin failleri ve planlayıcılarını ortaya çıkarmak ve adalete teslim etmek dışında bir amaç için kullanılmamalı, biran önce temel anayasal hakların askıya alınmasına son verilmelidir.

"Üniversite, dernek, vakıf, sendika ve yayın organlarının mahkeme kararı olmadan kapatılmaları ve mal varlıklarına el konması, yaygın işten çıkarmalar, kalıcı mağduriyet yaratan endişe verici uygulamalardır. Basında çıkan, anayasal suç teşkil eden darb ve onur kırıcı davranış işareti görüntüler araştırılmalı, işkence ve kötü muameleye hiçbir şartta izin verilmemelidir.

"Gazetecilerin, yazarların, akademisyenlerin, Fetullah Gülen yanlısı medya organlarında çalışmış ya da yazı yazmış olmaları, onların darbe teşebbüsü ile bağlantılı olduklarının işareti olamaz, gözaltına alınmaları için gerekçe teşkil etmez. Gözaltına alınanlar arasında demokrasi dışı anlayışlara ve uygulamalara karşı yazdıkları ile tanınan düşünce insanlarının bulunması, yasal süreçlerin yürütülmesiyle ilgili endişelerimizi arttırmaktadır. Darbe teşebbüsüne karıştıklarını gösteren maddi kanıtlar yoksa, gözaltına alınan insanların, gazetecilerin, yazarların, akademisyelerin, bir an önce serbest bırakılmalarını acil bir zorunluluk olarak görüyoruz.

"Daha önce Ergenekon davası sırasında da benzer kaygılarımızı ifade etmiş, sağlam kanıt olmadan yapılan uzun süreli tutuklamalarla ilgili eleştirilerimizi dile getirmiştik. Bugün de Türkiye’nin eksiksiz bir demokrasi haline gelebilmesinin, ancak yargının çağdaş hukuk norm ve kurallarına bağlı olarak işlemesi ile mümkün olacağını vurguluyoruz. "

İmzacılar şöyle:

1. Ahmet İnsel

2. Ahmet Şık

3. Akın Atalay

4. Aydın Selcen

5. Ayşe Erzan

6. Ayşegül Devecioğlu

7. Baskın Oran

8. Burhan Şenatalar

9. Binnaz Toprak

10. Doğan Bermek

11. Erdoğan Aydın

12. Eşber Yağmurdereli

13. Ezgi Başaran

14. Fikret İlkiz

15. Gençay Gürsoy

16. Gülseren Onanç

17. Haluk İnanıcı

18. Hakan Altınay

19. Hülya Gülbahar

20. Hüsnü Öndül

21. İbrahim Kaboğlu

22. Kadri Gürsel

23. Koray Çalışkan

24. Mehmet Güleryüz

25. Nesrin Nas

26. Orhan Silier

27. Osman Kavala

28. Oya Baydar

29. Ömer Faruk Gergerlioğlu

30. Rıza Türmen

31. Şanar Yurdatapan

32. Tahsin Yeşildere

33. Temel İskit

34. Ümit Kıvanç