-Aydınlar: Sorumluluğumuzun bilincindeyiz İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma konusunda normal vatandaş gibi davranamayacaklarını belirterek, ''Karar alırken bütün yönleriyle karar vermek zorundayız. Sorumsuz kişiler gibi davranamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz'' dedi. Aydınlar, yönetim kurulu toplantısının ardından kararları açıkladıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TFF Etik Kurulu'nun incelemelerinin ardından aldıkları kararlar konusunda açıklamalarda bulunan başkan Aydınlar, Türkiye'de futbolun sevk ve idaresinden federasyonun sorumlu olduğunu belirterek, ''Türkiye Futbol Federasyonu görevlerini, yetki ve sorumluluklarını net bir şekilde kullanacaktır. Tartışılacak bir şey yok. Şunu ifade etmek isterim ki bazı kişiler radikal kararlar almamızı bekleyebilir. Biz normal bir vatandaş gibi, normal kişi gibi karar alamayız. Sorumluluklarımız var. Türkiye'nin futbolundan ve bunun geleceğinden sorumluyuz. Karar alırken bütün yönleriyle karar vermek zorundayız. Sorumsuz kişiler gibi davranamayız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Dolasıyla vereceğimiz kararlar bu doğrultuda olacaktır'' dedi. Zaman zaman Etik Kurulu'nun kendilerine ilettiği raporlardan pasajlar okuyan Mehmet Ali Aydınlar, ''Kurulun çalışmaları sürerken konuyla ilgili olarak daha önce ifadeleri alınmayan kişilerin ifadeleri kurulumuza ulaştırılamamıştır. Bu nedenle somut bir iddianın doğru olup olmadığı bir şekilde değerlendirilememiştir'' diye konuştu. Etik Kurulu'nun ikinci aşamada yapacağı incelemenin mevcut dosya üzerinden olacağını anlatan Aydınlar, ''Ancak, ilave, tekrar başka bilgi ve belgeler gelirse onlar da dosyaya eklenerek hep birlikte değerlendirilecektir'' dedi. -Adı geçenlerin disiplin kuruluna sevk edilme nedenleri- Şike iddialarında adları geçen kişilerin Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilme nedenlerine açıklık getiren başkan Aydınlar, şöyle konuştu: ''Biz bu raporları aldıktan sonra bazı kişilerin istediği gibi karar veremeyiz. Disiplin Kurulu'na sevk edilen bazı yönetim kurulu üyeleri şu anda tutuklular. Tutuklu bulundukları halde imza atarak kulüplerini temsil edebilirler. Bu kararla bu temsil hakkı ellerinden alınmıştır.'' İsimleri geçenlerin ifadesi için herhangi bir teşebbüsün olup olmadığı yönündeki soruyu ise Aydınlar, ''Tutuklu ve tutuksuz, bizim için fark etmez. Kişiler var. Şüpheliler var. Savunmalarını alabilmemiz için suçlama yapmamız gerekiyor. Belge olması gerekiyor. Biz bu belgeyi gösteremiyoruz. Belgeyi göstermemiz yasak. Gösterirsek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağız. Hiçbir savunma alamadık, alamayız. Böyle teşebbüsümüz olmadı'' diye yanıtladı. -''Şu an UEFA'nın yaptırımı söz konusu değil''- Alınan kararlar sonrası UEFA'nın yaptırımlarının ne olacağı konusundaki soruyu ise başkan Aydınlar, şöyle yanıtladı: ''Şu anda Futbol Federasyonu henüz kulüplere bir yaptırım uygulamamıştır. Gizliliğin kalkmasını beklemektedir. Yani davanın açılmasını beklemektedir. Dolayısıyla şu an UEFA'nın da ne bize ne kulüplere yaptırım yapması söz konusu değil. Kişilerin savunma haklarını kullanma imkanı olduktan sonra kararımızı vereceğiz. Şu an için verilmiş karar yok. Sadece bir kısmı tedbirli olmak üzere PFDK'ya sevk edilmişlerdir. Şu an verdiğimiz karar bu.'' Mehmet Ali Aydınlar, Futbol Disiplin Talimatı'nın 55'inci maddesinin değiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediği konusunda ise ''Şu anda talimatta değişiklik planlamıyoruz. Yapılacak değişiklik zaten yanlış algılanmaya neden olacaktır. Amacından saptırılması gibi sonuç doğuracaktır. Şu an çalışma söz konusu değil'' ifadelerini kullandı. -Lig normal tarihinde başlayacak- Mehmet Ali Aydınlar, fikstürün normal zamanda çekileceğini ve ligin normal takvimde başlayacağını dile getirdi. Aydınlar, Bank Asya 1. Lig'de yer alan takımların da bu dosyanın içinde yer aldığını ifade etti. Ellerinde bir takım belgeler olduğunu anlatan Mehmet Ali Aydınlar, ''Ama bunlar bizim karar almamız için yeterli değil'' dedi. -Borsa kapanırken açıkladı- Başkan Aydınlar, kulüplerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki durumları konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ile görüşmelerin yapılıp yapılmadığı konusundaki soruyu ise şöyle yanıtladı: ''Biz konunun sportif tarafına bakıyoruz. Yatırımcının hakkını korumak gibi konular, tabiİ üzerimize düşen bir şey olursa yaparız, bu SPK'nın görevi. SPK nezdinde veya İMKB nezdinde girişimimiz söz konusu değil. Davranışlarımıza dikkat ediyoruz. Bugün bu açıklamayı 17.30'da, Borsa kapandıktan sonra yapıyoruz. Buna özen gösteriyoruz.'' -''Karar verebileceğimiz şeyler olsaydı verebilirdik''- Savcılıkta tutuklanmaya yetecek belgelerin olabileceğini kaydeden Mehmet Ali Aydınlar, ''Ama bizim karar almamız açısından yeterli olmayabilir. Tutuklama kararını veren biz değiliz. Onlar için yeterlidir ama bizim için bu kararı vermek açısından yeterli bilgi ve belge yok. Onun için karar verilemedi. Kesin karar verebileceğimiz şeyler olsaydı belki karar verebilirdik. Geldiğimiz nokta bu'' dedi. -''Hiçbir baskı söz konusu değil''- TFF Başkanı Aydınlar, karar alırken üzerlerinde hiçbir baskının söz konusu olmadığını dile getirdi. ''Çekinceniz oldu mu?'' sorusunu Mehmet Ali Aydınlar, şöyle yanıtladı: ''Açık ve net söyleyeyim. Hiçbir zaman zaten hesap yaparak konuşmam. Hiçbir baskı veya çekince söz konusu değil. Ben çok netim. Bu olayların müsebbibi ben değilim. Bu yönetim kurulu da değil. Biz burada bu süreci en doğru, en adil, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Zaten burada alacağımız kararla toplumun bütün kesimlerini mutlu etmemiz mümkün değil. Mutlaka aldığımız kararları beğenmeyen bir kesim olacak. Bu matematik değil. Sübjektif bir konu. Herkes istediği yere çekebilir. Alacağımız karara öncelikle kendimizin inanması ve arkasında durabiliyor olmamız önemli. Çekincemiz yok.'' Başkan Aydınlar, gizlilik kararının kalkmasının ardından haklarında iddia bulunanların savunmalarını alacaklarını, dosyada isimleri geçtiği için bu kişileri PFDK'ya sevk ettiklerini dile getirdi. -''Kendini şüpheli gören kulüp...''- Alınan kararlar sonrasında kulüplerin Avrupa kupalarına katılma durumlarına yönelik soruya da Aydınlar, ''Kendilerini şüpheli olarak gören kulüpler katılmayabilir'' karşılığını verdi. Karar sürecinin uzaması halinde uygulamanın gelecek sezonlar için olup olmayacağı konusunda ise Aydınlar, ''Şu an kendimizi bağlamayalım. Bu iddianamenin ortaya çıkması gerekiyor. Mahkemece kabul edilmesi gerekiyor. Daha sonra bizim Etik ve Disiplin Kurulumuzun savunmaları alması gerekiyor'' diye konuştu.