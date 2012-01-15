Aydınlar: Şike cezaları play-off öncesi verilsin

T24 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın, şike ve teşvik iddialarıyla ilgili cezaların play-off maçları öncesinde belirlenmesi gerektiğini kulüplere ilettiği öğrenildi. Aydınlar’ın, bir an önce karar alınmaması durumunda üç yıl Avrupa Kupaları’ndan men tehlikesinin olduğunu belirttiği de ifade edildi.





Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında küme düşmeyle ilgili 59. maddenin tartışılması sırasında istifa resti çeken Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ı kararından vazgeçirmek için pek çok kulüp başkanı ve çalışma arkadaşının devreye girdiği öğrenildi.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Aydınlar, şike ve teşvik iddialarının incelendiğini, cezaların ise play-off maçları öncesinde karara bağlanması gerektiğini söyledi. Türk futbolunun patronu, UEFA’nın 58. maddenin şu anda değişmesine soğuk baktığına da vurgu yaparak, bir önce karar almamaları durumunda 3 yıl Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.



Toplantı sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın cezaevinden avukatı aracılığı ile yaptığı açıklamanın gündeme getirilmesine de sinirlenen Aydınlar’ın son kararını yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında vereceği bildirildi. Daha önce disiplin talimatının şike ve teşvik eylemlerine verilecek cezaları içeren 58. maddesiyle ilgili Kulüpler Birliği Vakfı’ndan beklediği desteği göremeyen Aydınlar, önceki gün Ankara’da yapılan toplantıda da benzer bir yaklaşım görünce tepkisini ortaya koymuştu.



26 Ocak’ta konuyla ilgili olarak toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi Futbol Federasyonu Başkanı’nın sürpriz hamlesi, Galatasaray, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor kulüp başkanları tarafından engellenmeye çalışılırken, böylesi kritik bir süreçte Türk futbolunun daha büyük bir kaosa sürüklenmesine izin verilmemesi

istendi.



Aydınlar’ın yarınki yönetim kurulunda kurmaylarıyla izlenecek yol hakkında görüş alışverişi yapacağı kaydedildi. İstifa resti çeken Aydınlar’ı söz konusu kararından vazgeçirmek için bazı kulüp başkanlarının devreye girdiği bildirilirken, olumsuz bir tablo ortaya çıkması durumunda 26 Ocak’taki olağanüstü genel kurulun iptal edilebileceği kaydedildi. Kulüp başkanlarının yanı sıra, başkan vekilleri ve yönetim kurulu üyelerinin de Aydınlar’ı kararını gözden geçirmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Oldukça yorgun olduğu ve yıprandığı bildirilen Aydınlar’ın iki gün dinleneceği kaydedildi.





