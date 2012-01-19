-Aydınlar: İnşallah hiçbir suçlu çıkmaz NYON (A.A) - 19.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, UEFA yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, 26 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İsviçre'nin Nyon kentinde, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Genel Sekreteri Gianni Infantino ve UEFA Hukuk İşleri Uzmanı Alasdair Bell ile yaptıkları, 1.5 saat süren görüşmelerin olumlu geçtiğini kaydederek, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok kısa bir açıklama yapan Aydınlar, ''26 Ocak'ta yapacağımız olağanüstü genel kurulla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. UEFA'nın bu konudaki beklentilerini aldık. Bu beklentilerin karşılanmaması halinde uygulanacak müeyyideler nelerdir, bunları konuştuk'' dedi. Aydınlar, UEFA ile ilişkilerinin gayet iyi olduğunu belirterek, ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayandığını ifade etti. Başkan Aydınlar, sözlerini şöyle tamamladı: ''İnşallah hiçbir suçlu çıkmaz. Yanlış bir şey yapmamışlardır. Kimse cezaya muhatap olmaz. Varsayımlar üzerine yapılan görüşmeler. 8 tane takımın adı geçiyor.'' Aydınlar başkanlığındaki TFF heyetinin, bu akşam saatlerinde İsviçre'den ayrılması bekleniyor.