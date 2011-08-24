-Aydınlar, Gül'e "şike" konusunda bilgi verdi İSTANBUL (A.A) - 24.08.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tarabya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü. Kabul sonrası beraberindeki heyetle basın mensuplarına açıklama yapan Aydınlar, yönetime geldiklerinden beri futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma nedeniyle çok yoğun günler geçirdiklerini söyledi. Aydınlar, şunları kaydetti: ''Cumhurbaşkanımızı seçildikten sonra ziyaret etmek istemiştik. Ancak bugün fırsat bulabildik. Kendilerini ziyaret ettik. Yönetim kurulumuzu sayın Cumhurbaşkanımızla tanıştırdık. Ayrıca genel bir değerlendirme yaptık. Biliyorsunuz gündemimizde şike soruşturması var. Şike soruşturması konusunda cumhurbaşkanımıza bilgi verdik.'' Mehmet Ali Aydınlar, Cumhurbaşkanı Gül'ü 2 Eylül'de yapılacak Kazakistan milli maçı ve 6 Eylül'de oynanacak Avusturya milli maçına davet ettiklerini aktardı. Bir gazetecinin ''Süreçle ilgili sayın Cumhurbaşkanı detaylı sorular yöneltti mi?'' şeklideki sorusuna Aydınlar, Cumhurbaşkanı Gül'ün futbolu yakından izlediğini belirterek, bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Aydınlar, konuya ilişkin bildiklerini Cumhurbaşkanı Gül'e aktardıklarını dile getirerek, ''Kendilerinin bu konudaki görüşlerini aldık. Bu süreçte herkesten destek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da desteklerini istedik'' diye konuştu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in dün play-off'a ilişkin yaptığı açıklamalar hatırlatılan Aydınlar, play-off'un yapılacağını daha önce açıkladıklarını belirterek, bu yıl play-off'un uygulanacağını kaydetti.