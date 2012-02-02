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Spor

Aydınlar gelişmeleri haftaya değerlendirecek İSTANBUL (A.A)

02 Şubat 2012 18:41

-Aydınlar gelişmeleri haftaya değerlendirecek İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, istifası ile ilgili kamuoyunun gündeminde yer alan yorumları önümüzdeki hafta yapacağı bir açıklamayla değerlendireceğini söyledi. Mehmet Ali Aydınlar, yaptığı yazılı açıklamada, ''31 Ocak'taki istifamdan sonra yazılı ve görsel basında yapılan haberleri takip ediyorum. Şu anda yurt dışındayım. Türkiye'ye dönüşümden sonra, gelecek hafta yapacağım bir açıklama ile gündemdeki konuları cevaplandıracağım'' ifadelerini kullandı.

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