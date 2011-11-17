Aydınlar: Avcı'yla imzalayabiliriz

T24 - Milli Takım’ın Euro 2012’de başarısız olması nedeniyle görevden ayrılan Guus Hiddink’in yerine Abdullah Avcı’nın getirilmesi bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, “Bugün imza atabiliriz” dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Ali Aydınlar, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile dün görüşmede bulunduklarını söyledi.



Aydınlar şöyle konuştu: ''Bugün yönetim kurulumuzla konuyu görüşeceğiz. Eğer yönetim kurulumuz da Abdullah Avcı konusunda mutabakata varırsa, hep birlikte bu kararı verirsek, kendisini davet edip bugün imzamızı atacağız.”



