-AYDINLAR ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı. Aydınlar, makam aracıyla saat 16.20'de geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde yaklaşık 1 saat kaldı. Başsavcı Vekili Fikret Seçen'in makam odasında, Aydınlar, Seçen ve soruşturmayı yürüten Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk'in birlikte görüşme yaptığı öğrenildi. Aydınlar, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına herhangi bir açıklamada bulunmadı.