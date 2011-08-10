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Spor

AYDINLAR: "ŞİKE"Yİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONLANDIRACAĞIZ  İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 22:54

-AYDINLAR: "ŞİKE"Yİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONLANDIRACAĞIZ  İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, ''Net bir tarih yok ama önümüzdeki hafta bu işi (şike soruşturması) sonlandırmayı planlıyoruz'' dedi. Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında önemli değişikliklere imza attı.  Federasyonun İstinye'deki merkezinde Mehmet Ali Aydınlar başkanlığında gerçekleştirilen ve 3,5 saat süren toplantıda, talimatlarda değişikliğe gidildi.  Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Aydınlar, federasyonun rutin işlerinin olduğunu ve yönetim kurulu toplantısında bunları görüştüklerini belirterek, ''Ama size bilgi olarak verebileceğim iki önemli değişiklik yaptık. İki önemli karar aldık. Talimatlarda değişiklik yapıyoruz'' dedi.  Aydınlar, futboldaki şike iddialarına yönelik kararlarının ne zaman vereceklerinin sorulması üzerine, ''Futbolda şike soruşturmasıyla ilgili incelemeleri önümüzdeki hafta sonlandırmayı planlıyoruz. Net bir tarih yok ama bu işi önümüzdeki hafta sonuçlandırmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili karar almayı ümit ediyoruz. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta bu süreci sonuçlandıracağız'' diye konuştu.  Aydınlar, yabancı oyuncu sınırlamasındaki önemli bir değişiklik yaptıklarını vurgulayarak, ''Önümüzdeki sezon Süper Lig'de 6 artı 2 yabancı sistemiyle oynanacak ama kulüpler sınırsız yabancıyla sözleşme yapılabilecek. 6 oyuncu sahada olacak 2 oyuncu yedek kulübesinde olabilecek. Ama sınırsız yabancı oyuncuyla sözleşme imzalanabilecek'' ifadesini kullandı. Yaptıkları bir diğer değişikliğin akreditasyon kartlarıyla ilgili olduğuna işaret eden Aydınlar, şunları kaydetti: ''Yeni sezonda 1 başkan ve 1 yönetici olmak üzere en fazla 2 yönetici soyunma odalarına girebilecek. Onun dışındaki yöneticiler soyunma odalarına giremeyecekler.''

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